Informačné kancelárie pre obete trestných činov pomohli už 3200 ľuďom

Bratislava 9. mája (TASR) - Informačné kancelárie pre obete trestných činov pomohli už vyše 3200 občanom. Fungujú v ôsmich krajských a ôsmich okresných mestách na Slovensku. Poskytujú pomoc obetiam rôznych trestných činov, od majetkovej a ekonomickej kriminality až po násilné či sexuálne trestné činy, priestupky a občiansko-právne problémy. Činnosť kancelárií priblíži občanom komunikačná kampaň, ktorú na sociálnych sieťach spúšťa Ministerstvo vnútra (MV) SR. TASR o tom informoval tlačový odbor rezortu.



"Informačné kancelárie pre obete trestných činov sa stali bezpečným a vyhľadávaným miestom občanov, ktorí sa ocitli v náročnej, často život ohrozujúcej životnej situácii, nevedia si rady a potrebujú poradiť, nasmerovať, či získať viac informácií pre riešenie svojho problému," skonštatoval rezort.



Pomoc kancelárií je zameraná najmä na obete - seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov občanov iných krajín nachádzajúcich sa na území SR v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine.



V 1406 prípadoch kancelárie intervenovali pri občanoch vo veku od 18 do 60 rokov. V 1052 prípadoch išlo o seniorov vo veku nad 60 rokov, v 47 prípadoch o deti a mládež do 18 rokov. V 680 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek.



Kancelárie ponúkajú aj preventívne vzdelávacie aktivity pre seniorov, deti a mládež. Po celom Slovensku ich dosiaľ zrealizovali 2613 pre 70.220 účastníkov, z toho Bratislavský kraj uskutočnil 492 aktivít pre 14.650 účastníkov.



Ak sa človek stal obeťou trestného činu alebo má záujem o informácie, môže bratislavskú kanceláriu navštíviť aj v rámci Dňa otvorených dverí 11. mája od 8.00 do 15.00 h v Klientskom centre na Tomášikovej 46. Občanovi pracovníci poskytnú potrebné informácie a podporu, ktorú potrebuje.