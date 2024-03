Iniciatíva Mladí proti fašizmu ponúka volebný vlak pre voličov z ČR

Bratislava 20. marca (TASR) - Iniciatíva Mladí proti fašizmu organizuje pred druhým kolom prezidentských volieb vypravenie tzv. volebného vlaku. V piatok 5. apríla ho budú môcť bezplatne využiť cestujúci z Českej republiky (ČR), ktorí sa vopred zaregistrujú. Iniciatíva tak chce motivovať mladých ľudí žijúcich v ČR zúčastniť sa na voľbách.



V spolupráci s Českými dráhami iniciatíva Mladí proti fašizmu vypraví volebný vlak, ktorý v piatok 5. apríla krátko pred 12.00 h odíde z Prahy a po ceste zastaví v Brne. O 16.20 h má prísť do Bratislavy. Iniciatíva chce podporiť zvýšenie účasti v druhom kole. "Ľudia v zahraničí nemajú možnosť voliť poštou a zároveň sú voľby v období Veľkej noci," vysvetlil dôvody zorganizovania volebného vlaku predseda občianskeho združenia Mladí Marek Mach.



Študenti sa môžu registrovať na webe volebnyvlak.sk a získať lístok. Podľa kapacít by mohla túto možnosť získať aj verejnosť. Pokiaľ sa kapacity vlakov naplnia, pripravené sú podľa iniciatívy aj volebné autobusy. Iniciatívu môžu ľudia finančne podporiť na platforme Donio. Organizátori zdôrazňujú, že celý projekt je striktne apolitický a rešpektuje podmienky volebného moratória.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. O prezidentský palác chce zabojovať desať kandidátov. Zo zahraničia sa voliť v prezidentských voľbách nedá.