Iniciatíva Motýlia polhodinka pozýva záujemcov na monitorovanie
Jarné monitorovanie, ktoré trvá od pondelka do 7. júna, je zamerané najmä na školy a edukačné zariadenia.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Iniciatíva Motýlia polhodinka pozýva záujemcov stráviť polhodinu svojho času monitoringom motýľov a pomôcť tak vede. Cieľom je zistiť, aký je stav motýľov v rôznych lokalitách Slovenska. TASR o tom informovalo ochranárske združenie BROZ, ktoré druhý ročník iniciatívy v spolupráci so Skupinou Jaro organizuje.
Iniciatíva je rozdelená na dve fázy. Jarné monitorovanie, ktoré trvá od pondelka do 7. júna, je zamerané najmä na školy a edukačné zariadenia. Letná fáza od 13. do 19. júla je určená pre verejnosť, akou sú záhradkári, rodiny s deťmi, turisti či cyklisti.
Do iniciatívy sa môže zapojiť každý jednoduchým pozorovaním motýľov počas 30 minút a zaznamenaním pozorovaných druhov na stránke. „Stačí si vybrať vhodné miesto, počas 30 minút pozorovať motýle vo svojom okolí a zaznamenať pozorované druhy do záznamového listu a následne svoje pozorovanie odoslať prostredníctvom online formulára na www.motyliapolhodinka.sk,“ priblížili zo združenia.
Organizátori odporúčajú, že ideálny čas na pozorovanie je medzi 10.00 h a 17.00 h, keď je slnečné a pokojné počasie a teplota v rozmedzí od 20 do 30 stupňov Celzia. Motýle možno pozorovať v záhrade, na lúke, v parku, pri cyklotrase, počas výletu alebo aj v meste.
Začiatočníkom môže pomôcť prehľad desiatich najbežnejších druhov motýľov alebo mobilná aplikácia iNaturalist, ktorá dokáže určiť druh aj podľa fotografie. Na stránke projektu nájdu praktický záznamový list pre začiatočníkov aj pokročilých, podrobnejšie metodické pokyny a informácie o jednotlivých druhoch motýľov.
Projekt Motýlia polhodinka má okrem samotného monitoringu motýľov aj ďalšie ciele - priblížiť verejnosti desať najbežnejších druhov motýľov na Slovensku, umožniť ľuďom spoznávať ich priamo vlastným pozorovaním a popularizovať vedu. Práve poznanie je prvým krokom k starostlivosti o okolie a prírodu.
