My sme les žiada vládu o zastavenie výstavby v národných parkoch

Bratislava 26. júna (TASR)- Iniciatíva My sme les žiada vládu, aby zastavila výstavbu v národných parkoch. Zastavenie žiadajú dovtedy, pokým nebudú v národných parkoch schválené zonácie a programy starostlivosti. Informoval o tom Karol Kaliský z iniciatívy.



"Žiadame vládu SR, aby najneskôr do konca septembra 2020 z dôvodu predbežnej opatrnosti a koncepčnosti ďalšieho rozvoja zabezpečila právny rámec pre okamžitý 'stop stav' ako preventívne opatrenie zachovania prírodných hodnôt predovšetkým v turisticky atraktívnych a rozvojových územiach národných parkov," uviedol Kaliský.



Pripomenul, že vedci vo februári 2012 žiadali zastavenie výstavby, ale ich argumenty neboli vypočuté. Množstvo vzácnych lokalít bolo podľa iniciatívy znehodnotených výstavbou alebo čelia tlaku developerov. Kaliský spomenul napríklad ubytovací komplex Škriatkov les v Demänovskej doline či nové lanovky a zjazdovky v časti Chopok – Juh v Nízkych Tatrách, vo Vysokých Tatrách je to rozšírenie Majláthovej chaty pri Popradskom plese, zástavba Mlynických lúk či nové zjazdové trate a lanovky priamo na Štrbskom Plese.



"Všetky tieto projekty sa plánujú v turistických centrách, ktoré už dnes nezvládajú nápor turistov, čo sa prejavuje dopravným kolapsom či znižovaním zážitku alebo komfortu z návštevy týchto území," konštatuje Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.



Tomáš Vida z My sme les tvrdí, že v platných územných plánoch Žilinského a Prešovského kraja je napísané, že v národných parkoch sa nemajú zvyšovať lôžka a má sa rešpektovať funkcia ochrany prírody. Nové projekty spôsobujú opačný trend a zvyšujú návštevnosť, podotkol.



Z prieskumu agentúry Focus vyplýva, že 83 percent ľudí je za zastavenie akejkoľvek ďalšej výstavby v národných parkoch, pokiaľ nebude schválená zonácia. Tá by mala rozdeliť každý národný park na zóny a určiť limity pre výstavbu a definovať únosnosť zón z pohľadu návštevnosti, priblížil Kaliský.