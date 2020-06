Iniciatíva #niesomprasa je zameraná na vyhadzovanie odpadkov v prírode

Bratislava 25. júna (TASR) - Nová iniciatíva #niesomprasa apeluje na správanie sa ľudí v prírode. Zameriava sa predovšetkým na vyhadzovanie odpadkov v nej. Informovala o tom Michaela Grendelová, jedna z iniciátorov projektu, ktorého cieľom je, aby sa z lesa nestalo smetisko.



"Skúste sa dnes prejsť po turistických chodníkoch a popozerať sa poriadne pod nohy a okolo seba. V tráve sa povaľujú papierové vreckovky, plastové tégliky alebo cigaretové ohorky a z turistických chodníkov sa pomaly stávajú odpadkové koše," uviedla Grendelová. Dodala, že iniciatíva odštartovala už aj v Česku.



Grendelová skonštatovala, že prevencia je dôležitejšia než riešenie následkov a príroda sa v tomto prípade sama neubráni. "Názov #niesomprasa sa môže niekomu zdať drsnejší, ale o to vlastne ide – prídem z výletu a môžem si s čistým svedomím povedať, že nie som prasa," doplnila.



Zhoršovanie čistoty slovenských hôr pozorujú aj horskí vodcovia. "Snažíme sa všetkým vysvetliť, že čo si na túru prinesú, to by si mali aj odniesť. Vidíme, koľko úsilia vynakladáme, aby sme získali potravu, ale odpad už pre nás nie je dôležitý. Často ho bez problémov vyhodíme k susedovi, za tú pomyselnú hranicu, kde sa nás to netýka, teda aj vedľa chodníka v lese," povedal predseda Národnej asociácie horských vodcov SR Marek Trávniček. Uviedol tiež, že so štátnymi lesmi Tatranského národného parku sa horskí vodcovia zaoberajú aj vyriešením toaliet v najväčších tatranských dolinách. Tie sú podľa nich veľkým problémom.



"Tento projekt sme vrelo uvítali a sme radi, že čistota našej prírody sa stáva celonárodnou témou. Veríme, že myšlienka prenikne ku všetkým, ktorí sa chystajú na návštevu či už Tatier, alebo akéhokoľvek pohoria na Slovensku," povedal Trávniček.



Iniciatíva je aj pod záštitou Klubu slovenských turistov, Národného parku Muránska planina a podľa Grendelovej sa postupne pridávajú aj ďalšie inštitúcie a združenia.