Iniciatíva #niesomprasa nabáda ľudí, aby čistili miesta v prírode

Bratislava 4. júla (TASR) - Iniciatíva #niesomprasa nabáda návštevníkov prírody, aby vyčistili miesto, kde sa nachádzajú. Do výzvy s názvom Vyčisti chlievik! sa môže zapojiť každý, kto má mobilný telefón a chuť pomôcť. Trvá od soboty do konca budúceho týždňa (12. 7). TASR o tom informovala jedna z iniciátoriek projektu Michaela Grendelová.



"Urobte fotografiu alebo nakrúťte krátke video na tému Vyčisti chlievik. Pochváľte sa nám so svojimi úlovkami a pošlite nám ich prostredníctvom sociálnych sietí. Nielenže všetky vaše príspevky radi zverejníme, ale tie najkreatívnejšie a najlepšie odmeníme. Chceme byť stále aktívni a veríme, že sa pripojíte aj vy. Odrazí sa to na čistote slovenských lesov a prírody," priblížila Grendelová.



Kampaň #niesomprasa vysvetľuje návštevníkom slovenských krajov, ako sa v tomto prostredí správať. Záštitu nad kampaňou prevzali CEEV Živica, Klub slovenských turistov, Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky a Národný park Muránska planina.



Iniciatívu možno podporiť zodpovedným správaním sa v prírode, šírením myšlienky na sociálnych sieťach či registráciou na webe www.niesomprasa.sk.