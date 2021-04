Iniciatíva #niesomprasa vyhlásila výzvu na zber pohodených odpadkov

Bratislava 21. apríla (TASR) - Iniciatíva #niesomprasa opäť vyzýva na aktívne upratovanie voľne pohodených odpadkov. Výzva trvá od 30. apríla do 2. mája. Informovala o tom Slavomíra Ficeriová z iniciatívy.



V druhej sezóne sa chcú iniciátori zamerať nielen na odpadky pohodené v lese, ale aj mestách a obciach. "Deň Zeme je veľkým míľnikom a my by sme chceli prírode vrátiť to, čo nám dáva. Povedali sme si, že ešte pred tým, než vyrazíme do hôr a lesov, stojí za to upratať svoje bezprostredné okolie," povedala Michaela Grendelová z iniciatívy #niesomprasa.



Minulý rok iniciatíva zasiahla 1,3 milióna ľudí na Slovensku a v Českej republike. Grendelová konštatuje, že vlani sa podarilo vyčistiť veľa miest v slovenskej aj českej prírode a odviezť veľkú kopu odpadkov a najrôznejších materiálov, ktoré do prírody nepatria. "Tento rok budeme v iniciatíve pokračovať a chceme opäť ukázať, ako sa správať na horách aj v mestských parkoch. Tak, aby sme sa do nich mohli s čistým svedomím znova vracať," podotkla.



Záštitu kampani dali CEEV Živica, Národný park Muránska planina, Klub slovenských turistov, Národná asociácia horských vodcov SR, Slovak Nordic Walking Association, organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-pack a Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.