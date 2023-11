V charitatívnej dražbe sú diela Brisudovej, Sadovskej aj Šátekovej

Bratislava 30. novembra (TASR) - Iniciatíva Ženy ženám vo svojom druhom ročníku organizuje elektronickú aukciu umeleckých diel na pomoc matkám. Do dražby na pomoc osamelým matkám, ktorým hrozí, že prídu o svoje deti, darovalo svoje diela 12 slovenských umelkýň. Akcia prebieha do 10. decembra na portáli ĽudiaĽuďom. Záštitu nad projektom prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Druhý ročník iniciatívy naštartovala osobná skúsenosť fotografky Jany Lišky. Pri tvorbe videí pre Úsmev ako dar sa v sociálnych bytoch stretla so ženami, ktorým hrozilo odobratie detí pre nepriaznivú finančnú situáciu. "Pri týchto silných stretnutiach som sa rozhodla osloviť Janu Brisudovú, Helenu Tomkovú a Romanu Winkler. Spoločne sme pripravili pokračovanie projektu Ženy ženám s úmyslom upozorniť na ťažké životné príbehy mám a ich detí. Neskôr sa k nám pridala aj grafická dizajnérka Mikina Dimunová," približuje Jana Liška.



Organizátorky uvádzajú, že výťažok z charitatívnej dražby diel poskytne pomoc konkrétnym desiatim matkám - samoživiteľkám. S výberom umelkýň pomohla iniciatíve Slovenská národná galéria (SNG).



Členky iniciatívy ďalej informujú, že e-aukcia potrvá do 10. decembra na portáli Zenyzenam.ludialudom.sk, kde sa môže verejnosť zoznámiť aj s príbehmi desiatich osamelých mám. Výťažok spravodlivo rozdelia medzi tieto ženy, ktoré sú v núdzi.



S výberom rodín, ktoré získajú pomoc, pomohol Úsmev ako dar. "Žiaľ, počas príprav projektu jedna zo žien podľahla zákernej chorobe a pomoci sa už nedočkala. Deti sa nám podarilo umiestniť do náhradnej rodiny a vďaka iniciatíve Ženy ženám im poskytneme aj finančnú pomoc," dodal riaditeľ spoločnosti Štefan Adamjak.



Do charitatívneho projektu poskytli svoje diela Alena Adamíková, Alexandra Barth, Jana Brisudová, Kristína Mesárošová, Monika Pascoe Mikyšková, Juliana Mrvová, Mira Podmanická, Dorota Sadovská, Ivana Šáteková, Kristína Španihelová, Mária Švarbová a Lucia Tallová.