Iniciatíva Stop hazardu so zdravím žiada viac financií v zdravotníctve

Bratislava 27. októbra (TASR) – Iniciatíva Stop hazardu so zdravím žiada, aby vláda SR zabezpečila dostatok zdrojov pre systém slovenského zdravotníctva. Jej signatári sa v utorok na online tlačovej konferencii zhodli, že štát roky šetrí na zdravotných odvodoch za svojich poistencov, teda za deti, študentov, dôchodcov, nezamestnaných či rodičov na materskej. Situáciu podľa nich zhoršila pandémia nového koronavírusu.



"Vyzývame vládu SR a poslancov Národnej rady SR, ktorí budú návrh zákona o štátnom rozpočte schvaľovať na novembrovej schôdzi, aby vypočuli hlas našej iniciatívy a prehodnotili svoj návrh. Je potrebné, aby sa štát vrátil k pôvodnému modelu platieb odvodov za deti, študentov či dôchodcov a zvýšil tieto platby na úroveň piatich percent z vymeriavacieho základu, ktorým je priemerná mzda spred dvoch rokov," uviedli.



Iniciatíva poukázala na to, že keď sa ekonomike darilo, potrebnú liečbu zaplatili poistencom štátu cez svoje zdravotné odvody zamestnanci a firmy, teda fungoval princíp solidarity. "Pandémia nového koronavírusu všetko zmenila. Naplno zasiahla ekonomiku, a tak už zdravotné odvody pracujúcich nestačia, princíp solidarity zlyháva," komentovali.



Tiež zdôraznili, že kým v susednom Česku zvýšili z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie platbu na jedného poistenca štátu z 39 eur na 64 eur mesačne, na Slovensku je to stále okolo 30 eur.



Riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková tvrdí, že šetrenie na zdravotnej starostlivosti sa môže dotknúť všetkých. Aj podľa riaditeľky Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR Márie Lévyovej môže byť dlhšie čakanie na pomoc zdravotníkov realitou, na čo by v konečnom dôsledku doplatil len pacient.



Tvorcovia výzvy tiež poukázali na to, že chýbajúce peniaze budú musieť pacienti pravdepodobne zaplatiť "zo svojho vrecka". Problematické by mohlo byť aj to, že niektoré z nemocníc by pri nižších platbách od zdravotných poisťovní nemuseli prežiť.



Iniciatíva žiada aj podporu verejnosti. Spustila kampaň, ktorej súčasťou sú tri anketové otázky na webe StopHazarduSoZdravim.sk.



K iniciatíve sa okrem AOPP či ZAP pridali aj Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, Slovenská lekárska únia špecialistov, občianske združenie Slovenský pacient, Asociácia slovenských kúpeľov, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie, Asociácia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v SR, Asociácia dopravnej zdravotnej služby, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Zdravotná poisťovňa Dôvera či Union zdravotná poisťovňa a ďalší.