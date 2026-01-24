< sekcia Slovensko
Iniciatíva Suchý február pozýva Slovákov na mesačnú pauzu od alkoholu
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Iniciatíva Suchý február pozýva verejnosť po 14. raz na dobrovoľnú mesačnú abstinenciu od alkoholu či iných návykov. Česko-slovenská osvetová kampaň chce aj v tomto roku posilniť povedomie o vedomom vzťahu k alkoholu a otvoriť širšiu spoločenskú diskusiu o prevencii, životnom štýle, fyzickom zdraví a duševnej pohode. TASR o tom informovali z iniciatívy.
Tohtoročná kampaň sa zameriava na štyri hodnoty, ktoré účastníci najčastejšie vnímajú ako hlavné prínosy výzvy - čas, lásku, spánok a peniaze. Základným posolstvom je, že obmedzenie alkoholu môže priniesť viac energie a času, kvalitnejší spánok, lepšie vzťahy aj finančnú úsporu. „Zmysluplne využitý čas je jedným z najväčších prínosov Suchého februára. Keď nepijete, môžete si napríklad v piatok zájsť s kamarátmi do krčmy a v sobotu už posielať fotky z hôr, ako to opisujú samotní účastníci,“ uviedol spoluzakladateľ kampane Petr Freimann.
Alkohol sa podľa neho výrazne podpisuje aj na kvalite oddychu. „Hoci alkohol môže uľahčiť rýchle zaspávanie, zároveň narúša spánkové fázy zodpovedné za jeho regeneračnú funkciu. Výsledkom je spánok, ktorý môže pôsobiť ako dostatočný z hľadiska dĺžky, no v skutočnosti je menej kvalitný a viac prerušovaný. Vysadenie alkoholu, už na obdobie niekoľkých týždňov až jedného mesiaca, umožňuje týmto procesom postupný návrat k prirodzeným rytmom,“ dodal.
Dobrovoľná mesačná abstinencia môže byť podľa iniciatívy praktickým spôsobom, ako si človek uvedomí, akú úlohu má alkohol v jeho každodennom živote a čo môže priniesť jeho dočasné obmedzenie. „Suchý február je výborným motivačným a aktivačným momentom, ktorý ľuďom umožňuje zamyslieť sa nad svojím životným štýlom a konzumáciou alkoholu,“ uviedol hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre medicínu drogových závislostí a riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Bratislava Ľubomír Okruhlica.
Zároveň upozornil, že výzva môže pomôcť odhaliť aj vážnejší problém. „Existujú na to dva hlavné ukazovatele. Prvým z nich je, ak človek počas úvodných dní pocíti abstinenčné príznaky (...). Druhým ukazovateľom je, že aj napriek tomu, že abstinenčné príznaky po niekoľkých dňoch ustúpia, človek nie je schopný výzvu dokončiť,“ podotkol s tým, že v takom prípade je vhodné vyhľadať odbornú pomoc. Pripomenul tiež, že alkohol je toxická látka a je škodlivý v akomkoľvek množstve.
Súčasťou tohto ročníka je aj nová interaktívna webová stránka suchyfebruar.sk, ktorá účastníkov prevedie výzvou deň po dni a ponúkne im praktické odporúčania - od tipov na spánok až po zdravotné a finančné benefity mesačnej pauzy.
Pozitívne účinky abstinencie potvrdzujú aj odborníci. „Konzum alkoholu spôsobuje okrem iného aj zmeny v afektivite, ktoré po jeho vysadení nebývajú a jednotlivec sa cíti pokojnejšie a vyrovnanejšie,“ uviedol riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Košice Boris Bodnár. Zároveň zdôraznil, že spoločenský život bez alkoholu nemusí znamenať obmedzenie. „Zábava a stretnutie s ľuďmi môžu byť aj bez alkoholu spontánne a zaujímavé,“ pripomenul.
