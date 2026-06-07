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Iniciatíva Vráťme život Tatrám odsudzuje postup odvolania Fabriciusa
Samotný Fabricius sa po rozhodnutí valného zhromaždenia KST k situácii vyjadril na sociálnej sieti.
Autor TASR
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Bratislava 7. júna (TASR) - Iniciatíva Vráťme život Tatrám vyjadrila vážne znepokojenie nad spôsobom, akým došlo k ukončeniu pôsobenia dlhoročného chatára Chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom Igora Fabriciusa. Podľa predsedu iniciatívy Petra Dzurillu celý proces, ktorý predchádzal sobotňajšiemu (6. 6.) rozhodnutiu valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov (KST), vyvoláva pochybnosti o jeho zákonnosti, transparentnosti a férovosti.
„Sme presvedčení, že spôsob, akým bolo voči pánovi Fabriciusovi postupované, vykazuje znaky tendenčnosti, účelovosti a manipulácie verejnej mienky. Z dostupných informácií si myslíme, že nejde len o spor o jednu horskú chatu, ale aj o otázku rešpektovania základných princípov právneho štátu, spravodlivosti a ľudskej slušnosti,“ uviedol Dzurilla.
Doplnil, že ak má dôjsť k zmene, musí sa tak stať transparentným, dôstojným a spravodlivým spôsobom, ktorý nebude vzbudzovať podozrenia z vopred pripraveného výsledku. „Nie je normálne, aby človek, ktorý desaťročia budoval renomé jednej z najznámejších horských chát na Slovensku, odchádzal za okolností, ktoré v očiach veľkej časti verejnosti vyvolávajú pochybnosti o férovosti celého procesu. Mám vážne obavy, že sa opäť dostaneme do situácie, keď sa bude personál horských chát hľadať cez sociálne siete a inzertné portály,“ dodal Dzurilla.
Samotný Fabricius sa po rozhodnutí valného zhromaždenia KST k situácii vyjadril na sociálnej sieti. „Väčšina delegátov potvrdila, že sú ako ovce, ktoré idú za svojím pastierom a urobia len to, čo im pastier povie. Pracovná metóda pastiera - pána predsedu - je klamať, zavádzať a manipulovať,“ poznamenal Fabricius. Poďakoval všetkým za podporu a avizoval, že snahu o udržanie chaty nevzdáva a využije pomoc právnikov.
Valné zhromaždenie KST rozhodlo u ukončení nájomnej zmluvy Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách terajšiemu nájomcovi chaty Igorovi Fabriciusovi na rokovaní v Žiline. Podľa predsedu KST Petra Šveca bolo dôvodom rokovania o zmluve jej porušenie nájomcom. Chata aj s pozemkom, na ktorom stojí, je vo výlučnom vlastníctve KST. Novými nájomcami chaty budú od 1. júla Tomáš Hvizdák a Júlia Viktória Imriščáková, ktorí sú zároveň nájomcami Téryho chaty vo Vysokých Tatrách.
„Sme presvedčení, že spôsob, akým bolo voči pánovi Fabriciusovi postupované, vykazuje znaky tendenčnosti, účelovosti a manipulácie verejnej mienky. Z dostupných informácií si myslíme, že nejde len o spor o jednu horskú chatu, ale aj o otázku rešpektovania základných princípov právneho štátu, spravodlivosti a ľudskej slušnosti,“ uviedol Dzurilla.
Doplnil, že ak má dôjsť k zmene, musí sa tak stať transparentným, dôstojným a spravodlivým spôsobom, ktorý nebude vzbudzovať podozrenia z vopred pripraveného výsledku. „Nie je normálne, aby človek, ktorý desaťročia budoval renomé jednej z najznámejších horských chát na Slovensku, odchádzal za okolností, ktoré v očiach veľkej časti verejnosti vyvolávajú pochybnosti o férovosti celého procesu. Mám vážne obavy, že sa opäť dostaneme do situácie, keď sa bude personál horských chát hľadať cez sociálne siete a inzertné portály,“ dodal Dzurilla.
Samotný Fabricius sa po rozhodnutí valného zhromaždenia KST k situácii vyjadril na sociálnej sieti. „Väčšina delegátov potvrdila, že sú ako ovce, ktoré idú za svojím pastierom a urobia len to, čo im pastier povie. Pracovná metóda pastiera - pána predsedu - je klamať, zavádzať a manipulovať,“ poznamenal Fabricius. Poďakoval všetkým za podporu a avizoval, že snahu o udržanie chaty nevzdáva a využije pomoc právnikov.
Valné zhromaždenie KST rozhodlo u ukončení nájomnej zmluvy Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách terajšiemu nájomcovi chaty Igorovi Fabriciusovi na rokovaní v Žiline. Podľa predsedu KST Petra Šveca bolo dôvodom rokovania o zmluve jej porušenie nájomcom. Chata aj s pozemkom, na ktorom stojí, je vo výlučnom vlastníctve KST. Novými nájomcami chaty budú od 1. júla Tomáš Hvizdák a Júlia Viktória Imriščáková, ktorí sú zároveň nájomcami Téryho chaty vo Vysokých Tatrách.