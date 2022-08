Iniciatíva pre právny štát reaguje na výberové konania

Bratislava 11. augusta (TASR) – Výberové konania do regulačných a kontrolných orgánov by mali byť transparentné a otvorené. Pripomína to Iniciatíva pre právny štát, pričom poukázala, že niekoľké nedávne konania vzbudili pochybnosti. Iniciatíva zároveň predstavila viacero odporúčaní na zvýšenie transparentnosti výberových konaní.



"Cieľom je minimalizovať nezdravý vplyv politických strán či záujmových skupín a zvýšiť šance na presadenie sa odborne zdatných apolitických kandidátov," uviedla iniciatíva. Medzi odporúčania patrí napríklad verejné vyhlásenie v dostatočnom časovom predstihu a spôsobom, ktorý zvýši vedomosť čo najširšieho okruhu relevantných kandidátov o výberovom konaní, včasné definovanie požiadaviek na uchádzačov či zverejnenie životopisov a relevantných podkladov z prihlášok od jednotlivých kandidátov. Okrem iného odporúča transparentné a jasné kritériá hodnotenia kvality kandidátov, ktoré budú známe pred verejným vypočutím.



Niekoľko nedávnych výberových konaní vzbudilo podľa iniciatívy značné pochybnosti o ich kvalite a transparentnosti. Za príklad dáva výber šéfa Protimonopolného úradu. "To odrádza potenciálnych kandidátov, znižuje dôveru a ohrozuje kvalitu výsledných nominácií," upozornila iniciatíva, ktorá sa dlhodobo usiluje o zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku.