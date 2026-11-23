< sekcia Slovensko
Iniciatíva Zamatové babky vyzýva na slušnosť
Zamatové babky sú postupne rozrastajúcim sa spoločenstvom žien a mužov, ktorí v novembri 1989 stáli na námestiach a svojou občianskou odvahou prispeli k zmene spoločenských pomerov.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Občianska iniciatíva Zamatové babky, ktorá uchováva odkaz Novembra ’89, vyzýva na slušnosť vo verejnom priestore. Za znepokojujúce označila situácie, keď sa rozdielne názory stávajú dôvodom na osobné útoky, oslabuje sa vzájomná dôvera a vo verejnej komunikácii ustupujú fakty, rešpekt i ochota viesť vecný dialóg. TASR o tom informovali z iniciatívy.
Zamatové babky sú postupne rozrastajúcim sa spoločenstvom žien a mužov, ktorí v novembri 1989 stáli na námestiach a svojou občianskou odvahou prispeli k zmene spoločenských pomerov. Starším generáciám pripomína, aby nezabúdali na skúsenosť života v neslobode a na hodnotu občianskej odvahy. Mladším chce odovzdávať historickú skúsenosť a povzbudzovať ich k aktívnemu záujmu o spoločnosť, kritickému mysleniu a zodpovednému využívaniu slobody.
„V novembri 1989 sme stáli na námestiach, túžili sme po slobode, pravde a dôstojnom živote. Hodnoty, ktoré sme vtedy vybojovali, sa vytrácajú a je potrebné opäť si ich pripomínať. Ako hlas všetkých, ktorí sa odmietajú iba prizerať, ako sa z verejného života vytráca slušnosť, rešpekt a ľudskosť, chceme byť hlasom občianskej zodpovednosti, vzájomnej úcty a nádeje,“ povedala zakladateľka iniciatívy Zamatové babky Ľubomíra Slušná Franz.
Zamatové babky sú postupne rozrastajúcim sa spoločenstvom žien a mužov, ktorí v novembri 1989 stáli na námestiach a svojou občianskou odvahou prispeli k zmene spoločenských pomerov. Starším generáciám pripomína, aby nezabúdali na skúsenosť života v neslobode a na hodnotu občianskej odvahy. Mladším chce odovzdávať historickú skúsenosť a povzbudzovať ich k aktívnemu záujmu o spoločnosť, kritickému mysleniu a zodpovednému využívaniu slobody.
„V novembri 1989 sme stáli na námestiach, túžili sme po slobode, pravde a dôstojnom živote. Hodnoty, ktoré sme vtedy vybojovali, sa vytrácajú a je potrebné opäť si ich pripomínať. Ako hlas všetkých, ktorí sa odmietajú iba prizerať, ako sa z verejného života vytráca slušnosť, rešpekt a ľudskosť, chceme byť hlasom občianskej zodpovednosti, vzájomnej úcty a nádeje,“ povedala zakladateľka iniciatívy Zamatové babky Ľubomíra Slušná Franz.