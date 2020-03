Iniciatívna Kto pomôže Slovensku vyzbierala viac ako 521.000 eur

Bratislava 20. marca (TASR) – Iniciatíva Kto pomôže Slovensku vyzbierala viac ako 521.000 eur. Z vyzbieraných peňazí už boli zadané objednávky na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov a vybavenia takmer za 167.000 eur. TASR o tom informovala Michaela Lukovičová z iniciatívy.



"Iniciatíva dostala do dnešného dňa požiadavky od 683 subjektov. Najväčší dopyt je po rúškach a respirátoroch, ktoré sa dodávajú do nemocníc každý deň v obmedzených množstvách, ale stále ich nie je dostatok. Preto databázu týchto požiadaviek iniciatíva poskytne aj centrálnemu krízovému štábu, aby mohol byť dopyt napĺňaný rýchlejšie a z viacerých zdrojov," uviedla Lukovičová.



Z celkového počtu subjektov je podľa Lukovičovej 97 nemocníc a 239 ambulancií. Ďalej ide o 128 zariadení sociálnych služieb, 27 záchranných služieb, 50 občianskych združení a niekoľko lekární a firiem.



Za vyzbierané peniaze iniciatíva objednala 20.000 respirátorov, 50.000 chirurgických rúšok, 15.000 ochranných overalov a 30.000 rukavíc. "Tieto ochranné pomôcky skúša zohnať veľa subjektov po celom svete a my vyvíjame maximálne úsilie ich zabezpečiť cez všetky kontakty, ktoré máme," uviedol iniciátor výzvy Kto pomôže Slovensku Šimon Šicko.



Ochrániť zdravotníkov v prvej línii je podľa iniciatívy najdôležitejšie. "Lekári a sestry v nemocniciach a na urgentnom príjme a záchranári, ktorí sú denne priamo vystavení riziku nákazy, musia mať pri prideľovaní ochranných prostriedkov prioritu. Inak nebude možné zabezpečiť liečbu ani bezpečné testovanie pacientov, bez nich to nezvládneme," dodala Lucia Pašková, ktorá vedie v iniciatíve tím zberu a overovania dopytov.