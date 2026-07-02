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Iniciatívy, ktoré posilňujú občiansku spoločnosť, získali 245.000 eur
Výzva na malé granty naďalej pokračuje na priebežnej báze, avšak s upravenými podmienkami.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Iniciatívy, ktoré posilňujú občiansku spoločnosť, získali podporu. Viac ako 245.000 eur z grantového programu EEA Civil Society Fund Slovakia smeruje na podporu desiatich projektov organizácií občianskej spoločnosti z celého Slovenska. TASR o tom informovala komunikačná manažérka EEA Civil Society Fund Slovakia Lucia Hasbachová.
V druhom hodnotiacom kole, ktoré pokrývalo obdobie od 1. apríla do 31. mája, bolo predložených spolu 38 projektových žiadostí. Odborná hodnotiaca komisia podporila desať projektov, ktoré reagujú na pretrvávajúcu polarizáciu spoločnosti, potrebu kontroly verejných financií, ale aj na výzvy v oblasti odpadového hospodárstva či vzdelávania mladých ľudí k hlbšiemu kritickému mysleniu.
„Žijeme v období, keď polarizácia a dezinformácie unavujú verejný priestor. Podporené projekty preto neostávajú len pri pomenovávaní problémov, ale prinášajú konkrétne plány. Sme radi, že môžeme podporiť organizácie, ktoré sa do riešenia týchto výziev aktívne púšťajú,“ uviedla manažérka programu EEA Civil Society Fund Slovakia Veronika Záhradníková.
Výzva na malé granty naďalej pokračuje na priebežnej báze, avšak s upravenými podmienkami. Po dvoch hodnotiacich kolách zostáva k dispozícii alokácia približne 346.000 eur, určená už len pre vybrané témy. Najbližší termín na zaradenie priebežne podávaných žiadostí do hodnotenia malých grantov je 30. septembra.
Program EEA Civil Society Fund Slovakia je súčasťou finančných mechanizmov Grantov EHP a Nórska, prostredníctvom ktorých Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prispievajú k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe a k posilňovaniu demokratických hodnôt.
V druhom hodnotiacom kole, ktoré pokrývalo obdobie od 1. apríla do 31. mája, bolo predložených spolu 38 projektových žiadostí. Odborná hodnotiaca komisia podporila desať projektov, ktoré reagujú na pretrvávajúcu polarizáciu spoločnosti, potrebu kontroly verejných financií, ale aj na výzvy v oblasti odpadového hospodárstva či vzdelávania mladých ľudí k hlbšiemu kritickému mysleniu.
„Žijeme v období, keď polarizácia a dezinformácie unavujú verejný priestor. Podporené projekty preto neostávajú len pri pomenovávaní problémov, ale prinášajú konkrétne plány. Sme radi, že môžeme podporiť organizácie, ktoré sa do riešenia týchto výziev aktívne púšťajú,“ uviedla manažérka programu EEA Civil Society Fund Slovakia Veronika Záhradníková.
Výzva na malé granty naďalej pokračuje na priebežnej báze, avšak s upravenými podmienkami. Po dvoch hodnotiacich kolách zostáva k dispozícii alokácia približne 346.000 eur, určená už len pre vybrané témy. Najbližší termín na zaradenie priebežne podávaných žiadostí do hodnotenia malých grantov je 30. septembra.
Program EEA Civil Society Fund Slovakia je súčasťou finančných mechanizmov Grantov EHP a Nórska, prostredníctvom ktorých Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prispievajú k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe a k posilňovaniu demokratických hodnôt.