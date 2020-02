Róbert Vass: SR si zaslúži Národné kultúrne a kongresové centrum

Bratislava 12. februára (TASR) – Počas predchádzajúcich 30 rokov sa v Bratislave postavili milióny štvorcových metrov kancelárií, bytov, nákupných centier, ale nikto neinvestoval do verejne prospešných kongresových či kultúrnych kapacít. Preto je potrebné privítať a oceniť stredajšie rozhodnutie vlády, ktorým podporila zámer výstavby Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Uviedol to Róbert Vass, zastupujúci občianske združenie (OZ) Národné kultúrne a kongresové centrum, ktoré projekt iniciovalo a bude ho koordinovať.



Upozornil, že umelecká obec i občianska spoločnosť dlhodobo poukazujú na absenciu takéhoto kultúrneho stánku na Slovensku. "Cítili sme to aj počas predsedníctiev Slovenska v EÚ či OBSE, keď sa stretnutia ministrov a premiérov museli konať v budove Slovenskej filharmónie alebo na výstaviskách. Slovensko si zaslúži viac. Bratislava je jediné hlavné mesto bez kongresového a kultúrneho centra," uviedol Vass.



Upozornil, že stredajšie uznesenie vlády je len prvým krokom v dlhodobom procese. "Ďalším bude vypracovanie veľmi konkrétnej štúdie s konkrétnym miestom, pričom štát už bude súčasťou všetkých ďalších procesov. Len čo budeme mať k dispozícii konkrétny kvantifikovateľný projekt, budeme ho verejne komunikovať. Do procesu ešte zasiahnu Protimonopolný úrad SR, Európska komisia a bude ho hodnotiť aj Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií (MF) SR. Až potom bude môcť nová vláda rozhodnúť o prípadnom uvoľnení prostriedkov," pripomenul Vass.



Poukázal i na to, že objem 60 miliónov eur, ktorý sa spomína ako finančný rámec pri vzniku centra, je v nižšom objeme než prostriedky, ktoré poskytli na výstavbu podobných centier iné krajiny. "V Krakove išlo o 83 miliónov eur, v Katoviciach ešte o päť miliónov viac a v švajčiarskom Lausanne bolo takéto centrum realizované za 120 miliónov eur," priblížil zástupca OZ.



Vláda v stredu rozhodla o participácii pri vzniku NKKC v Bratislave, na jeho vybudovanie má byť do roku 2026 vyčlenených do 60 miliónov eur.



Hlavným cieľom projektu je vytvoriť v Bratislave moderné a multifunkčné centrum, ktoré bude organizovať a hostiť národné aj svetové kongresové a kultúrne podujatia rôzneho charakteru. Ide napríklad o medzinárodné kongresy, kultúrne a odborné podujatia na najvyššej úrovni, podujatia štátnej a verejnej sféry, ale aj menšie športové podujatia. Jeho vybudovaním by sa podľa predkladateľov materiálu podporil aj samotný rozvoj kongresového turizmu v Bratislave a na Slovensku. Financovanie výstavby projektu NKKC má byť realizované prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať OZ Národné kultúrne a kongresové centrum.



Vláda zároveň uložila predsedovi Úradu vlády SR pre investície a informatizáciu Richardovi Rašimu (Smer-SD), aby do 31. decembra 2020 predložil štúdiu uskutočniteľnosti zámeru vybudovania centra na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze MF. Do 31. decembra 2021 má predložiť projekt, aj ten bude posudzovať Útvar hodnoty za peniaze MF SR.