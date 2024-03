Inovácie sú hlavnou témou tohtoročného Medzinárodného dňa lesov

Zvolen/Bratislava 20. marca (TASR) - Zvýšenie povedomia o lesoch, veda a výskum spolu s novými technológiami s cieľom zefektívniť ochranu prírody. To je hlavná myšlienka tohtoročného Medzinárodného dňa lesov, ktorý pripadá na štvrtok 21. marca. Ten vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN) v roku 2012. Témou 12. ročníka je "Lesy a inovácie – nové riešenie pre lepší svet".



"Slávnostné otvorenie Lesníckych dní sa bude konať 19. apríla na Námestí SNP vo Zvolene – meste lesníctva," povedal pre TASR generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (NLC) Ľuboš Halvoň. Celonárodnú kampaň, ktorú pripravuje NLC, podporuje aj ministerstvo pôdohospodárstva, pripomenul.



Lesnícke dni sa uskutočnia aj v ďalších mestách naprieč celým Slovenskom – napríklad v Bratislave, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Detve, Lučenci, Kežmarku či v Dolnom Harmanci, kde si môžu návštevníci pozrieť aj plavenie dreva vo vodnom žľabe Rakytovo.



Ekonomická činnosť súvisiaca s lesmi poskytuje na celom svete existenciu 1,6 miliardy ľuďom. Navyše, lesy majú pozitívne sociokultúrne vplyvy, slúžia ako základ života jednotlivým miestnym obyvateľom, zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri zmierňovaní dosahov následkov klimatických zmien a sú súčasťou biologickej rozmanitosti. Napriek skutočnosti, že na Slovensku výmera lesov rastie, každý deň svet prichádza o približne 350 kilometrov štvorcových lesov v dôsledku činnosti človeka.



Medzinárodný deň lesov bol vyhlásený OSN v roku 2012 a jeho cieľom je poukázať na ich význam, ochranu a udržateľný rozvoj všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií. Každý rok upozorňuje v tejto súvislosti na aktuálne témy a vyzýva verejnosť na zapojenie sa do aktivít, ktoré prispejú k zachovaniu zdravých lesov.



"Zavádzanie inovatívnych prístupov v lesoch prispieva tiež k zmierňovaniu klímy a zvýšeniu potravinovej bezpečnosti. Nové technológie sa stále intenzívnejšie využívajú pri nahrádzaní materiálov v podobe plastov udržateľnými produktami z dreva. Prostredníctvom investícií do nových technológií na monitoring lesov vznikajú nové riešenia na ochranu lesov a biodiverzity," vysvetlil Halvoň.



Na túto problematiku sa chcú zamerať aj lesní pedagógovia z Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky Národného lesníckeho centra formou aktivít lesnej pedagogiky so žiakmi základných a stredných škôl ale aj s predškolákmi počas tematicky zameraných programov v období od 18. do 22. marca 2024 vo Zvolene a okolí.



Lesnícke dni sú národným projektom lesníckych inštitúcií od roku 2007. Na začiatku projektu bol cieľ spojiť štátne a neštátne lesnícke inštitúcie pri aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou.



Oslovujú širokú odbornú i laickú verejnosť a s dôrazom na deti a mládež informujú o význame a funkciách lesa pre spoločnosť. Cez rôzne aktivity interaktívne približujú prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva. Majú za cieľ motivovať k osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa, podporovať budovanie pozitívneho vzťahu človek – les, a predovšetkým odovzdávať tradície lesníctva ďalším generáciám.



Každý ročník je venovaný určitej téme, ktorá sa cez Lesnícke dni s verejnosťou komunikuje. Kým zo začiatku mali všeobecnejší charakter, posledné ročníky sa snažia bližšie vysvetliť určitú tému. Tento rok Lesnícke dni reflektujú tému Medzinárodného dňa lesov 2024 – Lesy a inovácie: nové riešenia pre lepší svet. Hlavnou myšlienkou Lesníckych dní je predstaviť lesy a lesníctvo ako moderný a otvorený sektor založený na dlhodobých tradíciách, ktorý prináša inovatívne riešenia, a to nielen pre lesné hospodárstvo.



"Aj lesníctvo je oblasťou, v ktorej sa aplikujú najnovšie výsledky vedy, výskumu, tiež digitálne technológie s ohľadom na podporu trvalej udržateľnosti a environmentálny aspekt lesného hospodárstva. Máme vybudovaný komplexný informačný systém údajov o lese. Tieto údaje a mapy používané v lesníctve majú už digitálnu podobu a vedia byť aj priamo v lese zobrazované cez mobil alebo tablet. Prevádzkujeme a využívame moderné bezkontaktné technológie diaľkového prieskumu Zeme ako sú letecké digitálne kamery a skenery. V niektorých prevádzkach sú využívané pre potreby lesného hospodárstva elektrobicykle, elektroautomobily či dokonca elektrická vývozná súprava," dodal pre TASR Halvoň.



Tento rok si Slovensko pri tejto príležitosti takisto pripomenie 250 rokov od narodenia významnej lesníckej osobnosti – Jozefa Dekret Matejovie, ktorý je označovaný aj ako otec slovenského lesníctva. Narodil sa 12. júla 1774 v obci Dobroč pri Čiernom Balogu. Je autorom známeho výroku "Zachovať lesy potomstvu".



Pri tejto príležitosti vyhlásilo NLC aj výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl s názvom Otec slovenského lesníctva očami detí. Ide o spoznanie obdobia, v ktorej Dekret žil a čo nové priniesol do lesníctva, keďže je označovaný aj ako inovátor svojej doby.