Aj vďaka HTA agentúre by mohla byť inovatívna liečba dostupnejšia

Bratislava 12. decembra (TASR) – Inovatívna liečba by pre slovenských pacientov mohla byť dostupnejšia vďaka vzniku Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, teda tzv. HTA agentúre a tiež vďaka legislatívnej zmene, ktorá by mala priniesť reformu úhrad za inovatívne lieky. Zhodli sa na tom slovenskí aj zahraniční odborníci, ktorí sa stretli v rámci okrúhleho stola Americkej obchodnej komory (AmCham).



Alan Lovell z The Economist Impact Unit, divízie skupiny The Economist, uviedol, že HTA agentúry, ktoré vo svete fungujú, môžu zohrať významnú úlohu pri zlepšovaní dostupnosti inovatívnej liečby, zároveň môžu pomôcť urýchliť proces sprístupnenia inovatívnych technológií a modernej liečby pacientom.



Tvrdí tiež, že HTA agentúry a ich činnosť čelia v súčasnosti mnohým výzvam, ktoré sú spojené s príchodom nových technológií. Tým sa podľa jeho slov nevyhne ani Slovensko.



Vedecký pracovník pre oblasť HTA a štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Robert Babeľa má ambíciu nastaviť v tejto oblasti transparentný a predvídateľný systém. "Dnes je vzhľadom na skúsenosti iných európskych krajín jasné, že pri posudzovaní liekov je potrebné brať do úvahy aj ich medicínsko-ekonomickú efektívnosť a prínos, rovnako ako hlas pacientov," myslí si s tým, že dostupnosť modernej liečby je pre Slovensko dlhodobou výzvou.



Lovel, ktorý je zároveň jedným z autorov analýzy zaoberajúcej sa vplyvom HTA na zlepšenie liečby rakoviny v Európe, tvrdí, že skúsenosti pacientov sú v diskusiách o tejto téme kľúčové, keďže práve ich sa dosahy nastavenia HTA procesov dotýkajú najviac.



Prezidentka Asociácie na ochranu pacientov na Slovensku (AOPP) SR Mária Lévyová dodala, že s MZ SR plánujú ďalej diskutovať o zmenách zákonov tak, aby aj pacienti na Slovensku mali rovnaké postavenie v rozhodovacích procesoch, ako majú v zahraničí. "Vidíme, že záujem o spoluprácu zo strany ministerstva je a veríme, že ju využijeme v prospech zlepšovania postavenia slovenských pacientov."