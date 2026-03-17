Utorok 17. marec 2026
Inšpekcia: Akcia Kajúcnik bola vyvrcholením viacročnej práce

Na snímke vľavo šéf inšpekčného tímu VERITAS Juraj Lukáč a vpravo zástupca riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) a súčasne riaditeľ útvaru inšpekcie Milan Maškara počas tlačovej konferencie k prípadu "Kajúcnik" 17. marca 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Správu aktualizujeme.

Bratislava 17. marca (TASR) - Marcová akcia Kajúcnik bola vyvrcholením viacročnej práce Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). Prípad sa týka podozrení zo zneužívania prostriedkov trestného práva. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol vedúci špecializovaného tímu Veritas ÚIS Juraj Lukáč. Uznesenie o vznesení obvinenia má podľa jeho slov 133 strán a je plné faktov a zreťazených dôkazov. Spis má v aktuálnom štádiu trestného konania približne 23.000 strán. Lukáč zdôraznil, že špecializovaný tím nekoná na základe politických vyhlásení alebo mediálnych komentárov.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Neprehliadnite

Premiér: Doprava ropy tankermi pre rafinériu sa komplikuje preplácaním

EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová

Slovensko sa vrátilo zo ZPH s troma medailami, Riapoš: Pohľad je rôzny

J. HEDERA: Plastické operácie sa robia už trojmesačným kojencom