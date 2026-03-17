< sekcia Slovensko
Inšpekcia: Akcia Kajúcnik bola vyvrcholením viacročnej práce
Správu aktualizujeme.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. marca (TASR) - Marcová akcia Kajúcnik bola vyvrcholením viacročnej práce Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). Prípad sa týka podozrení zo zneužívania prostriedkov trestného práva. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol vedúci špecializovaného tímu Veritas ÚIS Juraj Lukáč. Uznesenie o vznesení obvinenia má podľa jeho slov 133 strán a je plné faktov a zreťazených dôkazov. Spis má v aktuálnom štádiu trestného konania približne 23.000 strán. Lukáč zdôraznil, že špecializovaný tím nekoná na základe politických vyhlásení alebo mediálnych komentárov.
