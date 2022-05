Inšpekcia: Deti stále končia v špeciálnych školách, hoci by nemuseli

Bratislava 10. mája (TASR) - Deti stále končia v špeciálnych školách a triedach, hoci by nemuseli. Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), o ktorých TASR informoval Matúš Jarolín. Inšpekcia dlhoročne upozorňuje na problémy s diagnostikou detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).



ŠŠI kontrolovala za posledné tri roky pred pandémiou (2017 - 2020) poradenské zariadenia, u ktorých boli zistené pochybnosti o správnosti diagnostiky. Väčšinou tieto pochybenia boli v súkromných poradenských zariadeniach.



ŠŠI poukazuje na alarmujúci príklad jednej zo škôl na východe Slovenska. V nej 62 žiakov bolo po diagnostickom vyšetrení v súkromnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) vzdelávaných v špeciálnych triedach na základe stanovenej diagnózy mentálne postihnutie. "Školskí inšpektori nariadili opakovane vykonať diagnostické vyšetrenie žiakov, pretože sa im nezdalo, že špeciálne potreby majú celé triedy bez výnimky. Kontrolné vyšetrenia robili nezávislé CPPPaP a tie zistili, že mentálne postihnutie bolo možné spoľahlivo potvrdiť len šiestim žiakom, mentálne postihnutie spoľahlivo vylúčili šiestim žiakom a ďalším 50 žiakom sa mentálne postihnutie spoľahlivo potvrdiť nedalo," uviedla ŠŠI.



"Takýto postup organizácie vyučovania niesol znaky segregácie, čo je v rozpore s princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. Odporúčali sme, aby sa k tejto skupine žiakov pristupovalo ako k žiakom bez mentálneho postihnutia," skonštatovala hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. Psychológovia zistili, že prvotné psychologické vyšetrenia sa robili postupmi a metódami, ktoré neboli vhodné pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. "Horšie však je, že podľa nezávislých psychológov vyšetrenia žiakov, ktoré negatívne ovplyvňujú presnosť a spoľahlivosť takto získaných výsledkov, nemožno považovať za náhodné, ale systematické. Takéto deti to nemajú jednoduché a nesprávnou diagnostikou a nesprávnym vzdelávaním im berieme množstvo šancí na lepší život," konštatuje hlavná školská inšpektorka.



Štofková Dianovská dodala, že nesprávna diagnostika znamená aj neefektívne narábanie so štátnymi zdrojmi financovania škôl a školských zariadení. Riešením podľa inšpekcie, ako deti nesprávnou diagnostikou neodsudzovať k neúspechu, by mohlo byť štandardizovať diagnostický proces pri posudzovaní mentálneho postihnutia žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a z marginalizovanej rómskej komunity tak, aby diagnostika smerovala skôr k nastaveniu podporných opatrení než k odčleneniu žiakov.