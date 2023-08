Inšpekcia odhalila v centrách poradenstva a prevencie vážne nedostatky

Bratislava 9. augusta (TASR) - Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) odhalila v školských zariadeniach poradenstva a prevencie závažné nedostatky v diagnostickom procese. Počas inšpekcie realizovanej v školskom roku 2022/2023 v centrách identifikovali problémy s výberom a aplikáciou psychodiagnostických metód. TASR o tom informovali z inšpekcie.



Chyby identifikovali nielen v postupe psychologických vyšetrení, ale aj pri výbere relevantných psychodiagnostických metód a textových obsahoch správ z odborných vyšetrení. Analýze bolo podrobených 30 správ z diagnostického psychologického vyšetrenia. Pracovníčky centier na základe zistení odporúčali rediagnostické psychologické vyšetrenie 13 žiakom (43 percent) a jednému žiakovi odporúčali kontrolné psychologické vyšetrenie.



"Šesť kontrolovaných zariadení sme vybrali pre nedostatky v diagnostických procesoch a následnými pochybnosťami zistenými pri inšpekcii v špeciálnych základných školách a špeciálnych triedach základných škôl. Bohužiaľ, nedostatky sa potvrdili," uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.



Výber a aplikovanie nevhodných psychodiagnostických metód podľa ŠŠI vedie k neoprávnenému vyčleňovaniu detí do prúdu špeciálneho školstva. Vplýva to na ich celkový výsledok ďalšieho vzdelávania, uplatnenie sa na trhu práce a následne úspešné začlenenie sa do spoločnosti. Nesprávna diagnostika znamená aj neefektívne narábanie so štátnymi zdrojmi financovania škôl a školských zariadení.



Jedným z riešení tejto situácie na úrovni systému je podľa ŠŠI zabezpečiť zo strany štátu dostatočné finančné prostriedky na personálne obsadenie miest odborných zamestnancov, na vybavenie potrebnými psychodiagnostickými nástrojmi a testovacími materiálmi z hľadiska plnenia odborných činností.



"Okrem toho je nevyhnutné metodicky usmerňovať činnosť centier poradenstva a prevencie v zmysle novelizácie právnych predpisov v súvislosti s transformáciou," podotkla hlavná školská inšpektorka.