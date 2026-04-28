< sekcia Slovensko
Inšpekcia: Prítomnosť asistentov v triedach nestačí
ŠŠI monitoruje činnosť PA v tematických inšpekciách zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Pedagogickí asistenti (PA) zohrávajú vo vzdelávacom systéme čoraz dôležitejšiu úlohu. V triedach pomáhajú učiteľom vytvárať inkluzívne prostredie, v ktorom majú všetci žiaci možnosť aktívne sa zapájať do vyučovania bez ohľadu na svoje individuálne potreby či schopnosti. Ich prítomnosť v triedach však nestačí, rozhoduje kvalita spolupráce. Tvrdí to Štátna školská inšpekcia (ŠŠI).
ŠŠI monitoruje činnosť PA v tematických inšpekciách zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania. „V školskom roku 2023/2024 sme činnosť pedagogických asistentov sledovali v 11 kontrolovaných školách. Ich prítomnosť na vyučovacích hodinách sme evidovali v 54,5 percenta škôl. Zistenia z hospitácií poukazujú, že v 36,4 percenta škôl pedagogický asistent nepodporoval samostatnosť žiakov ani nespolupracoval s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov vzdelávania, čo naznačuje neefektívne nastavenie práce v triede,“ konštatuje ŠŠI.
Podobné zistenia priniesla aj správa za školský rok 2024/2025. Tematická inšpekcia bola vykonaná v 15 kontrolovaných školách, pričom prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40 percentách škôl. Zároveň sa opakovane potvrdilo, že na viac ako tretine hodín pedagogický asistent nepodporoval samostatnosť žiakov a v 64,7 percenta prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
Prítomnosť pedagogických asistentov podľa ŠŠI prispieva nielen k lepšiemu zvládaniu učiva, ale aj k rozvoju sociálnych zručností, podpore spolupráce a budovaniu pozitívnej atmosféry v triede.
ŠŠI odporúča nastaviť spoluprácu učiteľ - pedagogický asistent tak, aby viedla k samostatnosti žiaka. Inšpekcia radí zabezpečiť účasť pedagogických asistentov v poradných orgánoch riaditeľa školy a pri tvorbe individuálneho učebného plánu, ale aj zabezpečiť kontrolnú činnosť a hospitácie na prácu pedagogického asistenta.
„Cieľom činnosti pedagogického asistenta je posilňovanie samostatnosti, autonómie a aktívnej účasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese, nie jeho pasivita a vytváranie závislosti od jeho pomoci. Pedagogický asistent vykonáva svoju činnosť vždy v súčinnosti s pedagogickým zamestnancom a v rámci ním stanovenej organizácie vyučovania, nenahrádza vlastnú učebnú činnosť žiaka ani nepreberá zodpovednosť za dosahovanie jeho vzdelávacích výsledkov,“ poznamenali zo ŠŠI. Efektívnosť pôsobenia pedagogických asistentov sa posudzuje podľa miery, do akej prispieva k znižovaniu potreby priamej podpory žiaka a k jeho postupnému preberaniu zodpovednosti za vlastné učenie.
