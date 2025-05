Inšpekcia: Ranné kruhy pomáhajú žiakom, no chýba im systémová podpora

Bratislava 23. mája (TASR) - Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) odporúča systematické zavedenie ranných kruhov do vzdelávacieho procesu. Aktuálne totiž zostávajú zväčša dobrovoľnou iniciatívou učiteľov. Podľa inšpekcie by sa mali ranné kruhy zakotviť do výchovno-vzdelávacieho systému každej školy. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠSI Katarína Matejková.



„Ranné kruhy majú potenciál meniť atmosféru v triedach - podporujú dôveru, rešpekt, bezpečie. To všetko sú kľúčové podmienky pre kvalitné učenie. Je vhodný čas ich ukotviť v systéme,“ uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.



Štátna inšpekcia pripomína, že hoci ministerstvo školstva vydalo metodickú príručku a odporučilo školám využívať tento nástroj, skoro dve tretiny učiteľov s ňou a ani s iným metodickým materiálom nepracovali. Podľa ŠŠI hrozí riziko, že by učitelia mohli pracovať „po starom“ a na triednických hodinách riešiť hlavne ospravedlnenky, správanie a čítať si školské poriadky.



ŠŠI preto odporúča vzdelávať pedagógov v oblasti rozvoja duševného zdravia detí, poskytovať im naďalej metodickú podporu, podporiť výmenu skúseností medzi školami a zakotviť ranné kruhy do výchovno-vzdelávacieho systému každej školy. „Nestačí dobrá vôľa jednotlivcov. Ak chceme podporiť duševné zdravie žiakov, ranné kruhy musia získať svoje miesto v každej škole, v podobe, aká jej vyhovuje,“ dodala Štofková Dianovská.



Dve tretiny základných škôl na Slovensku už realizujú ranné kruhy. Ide o aktivity, ktoré budujú dôveru, zlepšujú vzťahy v triede a podporujú psychickú pohodu žiakov. Ranné kruhy sa najčastejšie konajú na prvom stupni, zväčša pred vyučovaním, trvajú desať až 15 minút a vedú ich prevažne triedni učitelia. Ich cieľom je zlepšiť náladu v triede, komunikáciu a sociálne zručnosti žiakov. Na druhom stupni sa realizujú najčastejšie formou triednických hodín.