Inšpekcia robí výsluchy vo veci údajného nátlaku na obvinenú Alenu Zs.

Podľa Lazarova sa mala Alena Zs. prostredníctvom svojho obhajcu sťažovať na spôsob, akým s ňou policajti vedú výsluchy. Mali na ňu údajne vyvíjať nátlak.

Bratislava 31. mája (TASR) – Vo veci údajného nátlaku na Alenu Zs., ktorá je obvinená v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, sa konali v piatok výsluchy na Úrade inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR. Pre TASR to potvrdil hovorca MV SR Petar Lazarov.



Podľa Lazarova sa mala Alena Zs. prostredníctvom svojho obhajcu sťažovať na spôsob, akým s ňou policajti vedú výsluchy. Mali na ňu údajne vyvíjať nátlak. Upozornil na to portál noviny.sk. Vzhľadom na to, že je celá vec v procese šetrenia, polícia odmieta ďalej situáciu komentovať.



K nátlaku na Alenu Zs. malo dôjsť počas jej opakovaného výsluchu, ktorý bol v NAKA v Nitre 2. apríla. "Celá situácia sa zvrtla tak, že výsluch sa konal na mieste, kde sa pani Alena Zs. nemohla pohybovať a uskutočnil sa ňou neželaný rozhovor. To znamená už vnútený rozhovor, ktorý nemal žiadne opodstatnenie a pán vyšetrovateľ túto situáciu vnímal a toleroval. Takisto ostatné záležitosti tohto vyšetrovania sme popísali v konkrétnej námietke, ktorú ešte rozvedieme písomne," povedal obhajca tiež obvineného Mariana K. Marek Para.



Investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení vo februári 2018 vo svojom dome v obci Veľká Mača (okres Galanta). V prípade vraždy sú obvinení Miroslav M., Tomáš Sz., Alena Zs. a Zoltán A. Ako objednávateľa vraždy Kuciaka polícia obvinila Mariana K.