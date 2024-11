Inšpekcia: Tabakové výrobky si dokáže kúpiť každé štvrté dieťa

Bratislava 14. novembra (TASR) - Tabakové výroby si dokáže kúpiť každé štvrté dieťa. Obchodníci porušili zákon a predali cigarety v 28,02 percenta prípadov. Ide o pokles o osem percent oproti minulému roku. Vyplýva to z kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) a iniciatívy Na veku záleží, ktorej výsledky predstavili vo štvrtok. Najviac porušení zákona zistili v Košickom kraji (38,3 percenta), najmenej v Prešovskom (12,9 percenta) a Bratislavskom kraji (12,2 percenta).



Kontrolná akcia prebiehala od 15. júla do 2. augusta. Pod dohľadom inšpektorov sa desať detí vo veku 11 až 14 rokov a 16 mladistvých vo veku 15 až 17 rokov zúčastnilo na 853 kontrolách. Išlo podľa riaditeľky SOI Nadeždy Machútovej o historicky najväčší počet kontrol. Akcie sa konali v 812 kamenných obchodoch, ako sú obchodné reťazce, trafiky, obchodné centrá, čerpacie stanice, gastro prevádzky, a v 41 e-shopoch.



"Pri vekovej skupine 11 až 14 rokov v prevádzkach ako elektro, textil, kaviarne, gastro až 30 percent detí si kúpilo cigarety. Toto číslo je veľmi zlé," priblížila Machútová. Najväčšie porušenie zákona odhalili inšpektori podľa Machútovej na čerpacích staniciach. V takmer každom treťom prípade (38,9 percenta) nedodržali obchodníci vekové obmedzenie. Zo 118 kontrolovaných púmp došlo k porušeniu zákona v 46 prípadoch.



V novinových stánkoch a trafikách bolo 21,8 percenta porušení. Kontrolóri zistili pochybenia v 23,9 percenta u obchodných reťazcov.



Kontroly ukázali, že problém nie je len v kamenných predajniach, ale aj pri online nákupoch. SOI tam vykonala 41 kontrol a k porušeniu zákona došlo v tretine prípadov (31,7 percenta), konkrétne pri 13 nákupoch. Elektronický systém overovania veku použil obchodník v 18 prípadoch. V štyroch prípadoch nebolo možné vyhodnotiť funkčnosť systému overovania veku používaného obchodníkom. V ôsmich prípadoch mali vek overiť osobne na predajni, z toho u šiestich detí tak obchodník neurobil. Spôsob doručenia prostredníctvom kuriéra zvolilo sedem ľudí, z toho u troch nebol vek kupujúceho overený. Prostredníctvom doručenia tovaru na samoobslužné výdajné miesto spravili štyri kontroly a k porušeniu došlo v štyroch prípadoch.



"Aj napriek pravidelným školeniam, jasným zákonným obmedzeniam a viacstupňovým kontrolám je vidieť, že časť predavačov sa stále stavia ľahostajne k svojej zodpovednosti a vedome obchádza pravidlá," skonštatovala riaditeľka SOI. Táto ľahostajnosť podľa nej vedie k tomu, že sa tabakové výrobky dostávajú do rúk neplnoletých osôb.



Prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana tvrdí, že obchodníci si plne uvedomujú svoju zodpovednosť za dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov a vekového limitu 18 rokov. "Dbáme na to, aby každý náš zamestnanec, ktorý je oprávnený predávať tabakové výrobky či produkty na fajčenie, vnímal svoju mieru zodpovednosti v právnej aj etickej rovine pri ich predaji," podotkol.



Obchodníci sa majú budúci týždeň stretnúť pri okrúhlom stole spolu s iniciatívou Na veku záleží a SOI. Spoločne budú hľadať nové spôsoby, ako ešte lepšie chrániť mládež pred prístupom k tabakovým výrobkom.