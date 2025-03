Inšpekcia vyšetruje monitorovanie miestnosti v leopoldovskej väznici

Bratislava 19. marca (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) vedie trestné stíhanie vo veci v súvislosti s monitorovaním miestnosti v Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) a Ústave na výkon väzby (ÚVV) Leopoldov. Podozrenia sa týkajú trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.



"Predmetom vyšetrovania je monitorovanie miestnosti číslo štyri v ÚVV a ÚVTOS Leopoldov ako takej, teda koľko kamier a akými subjektmi bolo použitých v danej miestnosti, ako aj aký účel bol týmito vyhotovovanými obrazovými, zvukovými a obrazovo-zvukovými prostriedkami sledovaný," uviedla hovorkyňa s tým, že viac nie je možné v tejto chvíli povedať.



Na prípad upozornil obhajca Marek Para, ktorý hovorí o extrémnom porušení práv obhajoby. Tvrdí, že je nespochybniteľne preukázané, že Marian K. bol spolu so svojimi obhajcami v roku 2019 počas výkonu väzby v Leopoldove cielene a protiprávne monitorovaný príslušníkmi vtedajšej Národnej kriminálnej agentúry. Ako skonštatoval, na základe jeho podnetu sa preveruje podozrenie, že do poradnej miestnosti boli nasadené aj neoficiálne kamery s cieľom získať zábery z ich rukou písaných poznámok.



"Proti mne a ani proti JUDr. Michalovi Mandzákovi nesmerovali žiadne podozrenia z trestnej činnosti, ale orgány činné v trestnom konaní (OČTK) napriek tomu vedome a vôľovo nasmerovali uvedený zásah (monitorovanie konzultácií obvineného s obhajcami) priamo na naše osoby a naše porady s Marianom Kočnerom," uviedol Para na sociálnej sieti. Dodal, že predmetné záznamy neboli zničené a "kolujú" medzi OČTK.