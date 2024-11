Inšpekcia vyšetruje úmrtie muža. Mal zomrieť po policajnom zákroku

Teplička nad Váhom 17. novembra (TASR) - K úmrtiu muža po policajnom zákroku malo dôjsť v sobotu (16. 11.) večer v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina. Na prípad upozornil Plus 7 dní. Okolnosti vyšetruje Úrad inšpekčnej služby (ÚIS), vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre usmrtenie. Potvrdil to v nedeľu pre TASR hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.



"Vyšetrovateľ ÚIS prevzal vyšetrovanie prípadu po informácii od operačného odboru 16. novembra vo večerných hodinách," uviedol Neumann.



K úmrtiu malo podľa neho dôjsť približne o 19.00 h, pričom k príčine úmrtia sa bude vedieť rezort vyjadriť až po výsledkoch z pitvy. "Vyšetrovateľ ÚIS začal v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie. Momentálne prebiehajú prvotné procesné úkony, ku ktorým zatiaľ nemôžeme poskytnúť bližšie informácie," dodal.



Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR informovalo, že na žiadosť polície o asistenciu na miesto vyslalo do Žiliny pred 21.00 h jednu posádku rendez-vous a jednu posádku rýchlej zdravotnej pomoci. "Aj napriek snahe záchranárov o oživenie 47-ročný muž po zástave srdca na mieste zomrel," uviedol zástupca hovorcu OS ZZS SR Richard Bolješik.