V prípade letu vrtuľníka nad NP Malá Fatra zistili porušenie zákona

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zistila v prípade medializovaného letu vrtuľníka nad územím Národného parku (NP) Malá Fatra porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny. Išlo o pracovný let štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu v súvislosti so zonáciou. Uviedla to vo svojom stanovisku pre TASR. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.



Pilot nedodržal podľa SIŽP zákonom požadovanú výšku na území v piatom stupni ochrany, a to bez potrebného súhlasu orgánu ochrany prírody. "Keďže predmetný skutok vykazuje znaky priestupku na úseku ochrany prírody a krajiny, Inšpektorát životného prostredia Žilina vec prejedná v samostatnom priestupkovom konaní," priblížila inšpekcia.



Vzhľadom na podozrenie, že preletom mohlo dôjsť aj k porušeniu predpisov na úseku civilného letectva, podal Inšpektorát životného prostredia v Žiline opakovane podnet Dopravnému úradu na vykonanie štátneho odborného dozoru v civilnom letectve. "Ten sa však vecou odmietol zaoberať," skonštatovala SIŽP.



Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) a mimoparlamentná strana Demokrati vyzývajú Kuffu, aby odstúpil z funkcie. "Dnes porušenie zákona potvrdila nezávislá autorita. Filip Kuffa dávno nemá na poste štátneho tajomníka čo robiť a vyzývame ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby to napravil," uviedla poslankyňa Tamara Stohlová (PS).



Kuffa podľa experta Demokratov na životné prostredie Michala Kiču nemá na funkciu odborný ani morálny kredit. "Je to vyslovene dehonestujúce ponižovanie ochrany prírody na Slovensku, ak štátny tajomník rezortu životného prostredia totálne hulvátsky ignoruje zákony, v ktorých by mal ísť príkladom," poznamenal Kiča, ktorý pre prelet vrtuľníkom podal podnet.



Kuffa v apríli na zasadnutí parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie tvrdil, že k porušeniu zákona pri prelete vrtuľníka nedošlo. Považoval za hypotetické, že svojím preletom ohrozil chránené rastliny a živočíchy v Malej Fatre. Kuffa vtedy neodpovedal na otázku, aké oprávnenie mal pilot na to, aby letel tak nízko bez súhlasu okresného úradu.



Opozícia v súvislosti s preletom videla porušenie legislatívy a vyzvala vtedy ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby Kuffu z funkcie odvolal.