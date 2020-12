Inšpekcia životného prostredia je personálne poddimenzovaná, tvrdí NKÚ

Bratislava 19. decembra (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je personálne poddimenzovaná. Vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý v decembri ukončil kontrolu. Zameral sa na posúdenie efektívnosti SIŽP za obdobie rokov 2015 až 2019 v oblasti kontroly skládok a skládkovania odpadov. TASR o tom informovala Tamara Lesná zo SIŽP.



Výkon práce inšpektorov na úseku integrovaného povoľovania a kontroly považuje NKÚ za "mimoriadne náročný a výrazne kapacitne preťažený". SIŽP odporúča, aby v spolupráci s envirorezortom zvýšila kapacitu ľudských aj materiálnych zdrojov. "Dochádzalo by k častejšiemu odberu a analýz vzoriek odpadu, ako aj odberov a analýz iných látok ako plynov, priesakových kvapalín a výluhov, prípadne odpadových vôd, produkovaných skládkou odpadu," uvádza NKÚ SR v protokole z kontroly. Tento krok by podľa NKÚ urýchlil a zefektívnil inšpekčnú a analytickú činnosť.



NKÚ poukazuje, že inšpektori nemajú dostatočné vybavenie, ktoré im neumožňuje vykonávať vlastné odbery vzoriek a ich analýzy. "Z tohto dôvodu inšpektori SIŽP nemajú možnosť preveriť zloženie odpadu pri každej kontrole skládky. SIŽP chýbajú kapacity a zdroje na systematické, alebo aspoň častejšie vykonávanie kontrol a vlastných odberov vzoriek a ich rozborov," hovorí Lesná. SIŽP by preto mala disponovať vlastným vybavením, vyplýva z výsledkov prieskumu.



Kontrolný úrad zároveň upozornil na viaceré prijaté legislatívne zmeny, ktoré priniesli zvýšenie agendy SIŽP, avšak bez personálneho posilnenia. Konštatuje tiež, že SIŽP neboli pridelené ani financie na zabezpečenie ľudí, aj keď doložka vplyvov k zákonu predpokladala zvýšenie.



Návrh rozpočtu na rok 2021 však priniesol "výrazne zhoršenie personálnych kapacít SIŽP". V júli tohto roka SIŽP dostala podklady pre vypracovanie návrhu rozpočtu na rok 2021, v rámci ktorých boli záväzné ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov a výdavkov na nich znížené o desať percent, priblížila Lesná. "Už dávnejšie som upozorňoval, že takéto plošné znižovanie nedáva zmysel a obzvlášť pri SIŽP je v príkrom rozpore aj so samotným programovým vyhlásením vlády na roky 2020 - 2024," tvrdí generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo. Lesná doplnila, že v SIŽP momentálne prebieha prepúšťanie zamestnancov.



Pokuty, ktoré SIŽP vyberie, sú príjmom Environmentálneho fondu, podotkla Lesná. Minulý rok inšpektori uložili pokuty v kumulatívnej hodnote viac ako 1,7 milióna eur.