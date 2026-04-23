< sekcia Slovensko
Inšpekcia životného prostredia v roku 2025 uložila 745 pokút
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v roku 2025 uložila 745 pokút v celkovej výške viac ako 2,94 milióna eur. Oproti minulému roku ide o nárast o 195.918 eur. Vyplýva to Výročnej správy SIŽP za rok 2025.
Odbor inšpekcie ochrany vôd udelil 141 pokút vo výške 710.855 eur. Najčastejšie boli sankcionované porušenia zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, nakladania s vodami, prevádzky a účinnosti čistiarní odpadových vôd, mimoriadne zhoršenie vôd a prevencia závažných priemyselných havárií.
Ďalej odboru inšpekcie odpadového hospodárstva (OIOH) uložil 755 právoplatných pokút v celkovej výške 396.350 eur. Najčastejšie pokutoval porušenie povinností držiteľa odpadov, porušenie povinností v oblasti nakladania s odpadmi, porušenie povinností výrobcu vyhradeného výrobku a porušenie vo veci neumožnenia úkonov kontrolnému orgánu súvisiacich s výkonom štátneho dozoru. „V sledovanom období podal OIOH celkom tri oznámenia o podozrení z trestného činu neoprávneného nakladania s odpadom na Policajný zbor vrátane prípadu nelegálneho spracovania starých vozidiel a skladovania fotovoltických panelov,“ priblížila SIŽP. Tvrdí, že najvyššia pokuta, ktorú tento odbor uložil, bola 25.000 eur.
Viac ako 1,07 milióna eur uložil odbor integrovanej kontroly v rámci 73 pokút. Najvyššiu pokutu 300.000 eur dali prevádzkovateľovi skládky odpadov. „Pokuty boli ukladané najmä za správne delikty, ktorých spáchania sa prevádzkovatelia dopustili najmä porušením podmienok integrovaného povolenia vydaného pre jednotlivé prevádzky a nevykonaním uložených opatrení na nápravu v určenej lehote,“ podotkla SIŽP.
Inšpektori odboru inšpekcie ochrany ovzdušia vydali 703 pokút vo výške 575.650 eur. Najvyššia pokuta bola 45.000 eur. Sankcie sa týkali predovšetkým neurobenia monitorovania a nepreukazovania dodržiavania ustanovených emisných limitov, prevádzkovania zdroja v rozpore s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresnými úradmi, nedodržania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, nedodržania limitných hodnôt kvalitatívnych parametrov predávaných palív.
Celkovo 223 pokút udelil vlani odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny. Celková výška pokút bola 139.305 eur. „Celkovo bolo podaných 17 trestných oznámení orgánom činným v trestnom konaní. V týchto prípadoch nebolo možné uložiť pokuty za protiprávne konania,“ priblížila SIŽP. Najvyššiu pokutu 9000 eur uložili spoločnosti za náhodnú ťažbu v Národnom parku Malá Fatra. Do právoplatne uložených pokút je započítaných sedem poriadkových pokút celkovo vo výške 5950 eur. Uložila ich subjektom za marenie alebo sťaženie výkonu štátneho dozoru. „Najviac pokút bol uložených na úseku ochrany drevín, keďže je naviac zistených porušení v tejto oblasti,“ dodala inšpekcia.
Pokuty rozdával aj odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti, uložil 50 pokút vo výške 42.770 eur. V správnom konaní právnickým osobám uložili 40 pokút v sume 41.700 eur a desať pokút v priestupkovom konaní fyzickým osobám v celkovej výške 1070 eur. Pokuty aj opatrenia na nápravu uložili podľa zákona o inváznych nepôvodných druhoch, povedala SIŽP.
„Sankcie nepredstavujú primárny cieľ kontrolnej činnosti, ale slúžia ako prostriedok na zabezpečenie dodržiavania environmentálnych predpisov,“ uviedla SIŽP. Doplnila, že financie sú príjmom Envirofondu a opätovne ich využili na realizáciu opatrení zameraných na ochranu životného prostredia na Slovensku.
