Inšpekcia životného prostredia vykonala a ukončila vlani 2603 kontrol
Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva urobil 538 kontrol.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonala a ukončila minulý rok celkovo 2603 kontrol. Zistila 974 porušení zákona, čo predstavuje viac ako 37,4-percentný podiel z celkového počtu kontrol. Vyplýva to z Výročnej správy SIŽP za rok 2025.
V priebehu roka odbor inšpekcie ochrany vôd vykonal 453 kontrol, pričom v približne 36 percentách prípadov zistil porušenie legislatívy. Mimoriadne zhoršenie vôd nahlásili v 196 prípadoch, z ktorých sa v 127 prípadoch potvrdilo mimoriadne zhoršenie kvality, a to 66 na povrchových a 61 na podzemných vodách. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami bolo predmetom 82 kontrol, ktorých cieľom bolo sledovať manipuláciu a skladovanie potenciálne znečisťujúcich látok.
Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva urobil 538 kontrol. V 176 prípadoch došlo k porušeniu právnych predpisov. „Kontroly sa sústredili na pôvodcov odpadov (205 kontrol), rozšírenú zodpovednosť výrobcov (82 kontrol) a nakladanie s komunálnym odpadom (48 kontrol),“ priblížili.
V rámci cezhraničného pohybu odpadov skontrolovali inšpektori 977 vozidiel, z toho 812 pri prechode štátnou hranicou. Vykonali tak 59 kontrol, z toho 48 bolo cestných a 11 v iných subjektoch. Desať kontrol spravili na základe požiadavky ministerstva životného prostredia.
Ďalej odbory integrovanej kontroly patriace pod Útvar environmentálneho povoľovania a posudzovania mali vlani 281 kontrol, pričom v 106 prípadoch zistili nedostatky.
Ďalších 563 kontrol urobil odbor inšpekcie ochrany ovzdušia. SIŽP preverovala subjekty podľa zákona o ochrane ovzdušia a ďalších súvisiacich zákonov. „Pri 116 kontrolách bolo zistených 172 porušení ustanovení zákonov,“ doplnila. Pracoviská technických činností vykonali 50 nesúvisiacich meraní emisií, pričom v 19 prípadoch zistili prekročenie limitov alebo iné porušenie.
Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny taktiež robil kontroly. Vykonal ich 605. V 342 prípadoch našli inšpektori porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny a právnych predpisov CITES. Najviac kontrol (222) sa vykonalo v území s prvým stupňom ochrany. V chránených územiach s druhým až piatym stupňom ochrany bolo 233 kontrol. Nedostatky podľa výročnej správy zistili pri poškodzovaní a výrube drevín, návštevnom poriadku národných parkov, umiestňovaní stavieb v chránených územiach, pri zásahoch do vodných plôch a mokradí, poľovníctve, pasení či používaní názvu zoo. „Najviac kontrol bolo vykonaných na základe podnetov od občanov a neziskových organizácií,“ dodala SIŽP.
Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti urobil 163 kontrol, pričom sa prioritne zameral na dodržiavanie povinností v oblasti geneticky modifikovaných organizmov a inváznych nepôvodných druhov. Porušenie zákona zistil pri 34 kontrolách. V rámci prevencie a manažmentu uvedenia a šírenia inváznych nepôvodných druhov vykonal 352 kontrol, z ktorých ukončili 130. Zvyšných 222 kontrol podľa SIŽP pokračuje v tomto roku.
„V roku 2025 SIŽP zaznamenala vysoký záujem verejnosti a inštitúcií o riešenie environmentálnych problémov prostredníctvom podnetov a prijala 1539 podnetov na všetkých svojich pracoviskách. Oproti minulému roku počet podnetov vzrástol o sedem percent,“ poznamenali inšpektori.
