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Inšpekcia:Obchodníci častejšie odmietli predať mladým tabakové výrobky
Porušenie zákazu predaja tabakových a nikotínových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie mladistvým zistili pri menej ako pätine nákupov.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Obchodníci počas tohtoročných kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) častejšie odmietli predať deťom a mladistvým tabakové a nikotínové výrobky. Zákaz predaja dodržali približne pri štyroch z piatich kontrolných nákupov. Ide o najlepší výsledok od začiatku sledovania v roku 2004 pri kontrolách v štandardnom režime. Slabým miestom však zostávajú najmä niektoré novšie výrobky a zásielky objednané cez internet. TASR o tom informovala SOI spolu s iniciatívou Na veku záleží, ktoré od 17. augusta do 4. septembra vykonali na celom Slovensku 724 kontrolných nákupov.
Porušenie zákazu predaja tabakových a nikotínových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie mladistvým zistili pri menej ako pätine nákupov. Podiel pochybení dosiahol 19,06 percenta a oproti roku 2025 klesol až o 6,44 percenta, tvrdí inšpekcia. Zlepšenie sa podľa nej prejavilo aj pri staršej vekovej skupine. Pri nákupoch 15- až 17-ročných klesol podiel pochybení z približne 35 na 29 percent. Pri mladších deťoch zostal nižší, približne na úrovni siedmich percent, uviedla SOI.
Pokračuje, že približne v štyroch z piatich prípadov predavač vek vôbec neoveril. V ďalších asi 14 percentách prípadov si doklad totožnosti síce pozrel, ale vek nesprávne vypočítal. Inšpektori zaznamenali aj situácie, keď predavač vek správne overil, no výrobok napriek tomu neplnoletému predal. „Chlapci a dievčatá mali pri kontrolných nákupoch podobnú úspešnosť. Výsledky tak poukazujú predovšetkým na nedostatočnú dôslednosť pri overovaní veku zákazníkov,“ dodala obchodná inšpekcia.
Najlepšie výsledky dosiahli počas kontroly trafiky a novinové stánky. Nasledovali potraviny a čerpacie stanice. „Vysoký podiel pochybení naďalej vykazujú menšie a individuálne prevádzky, najmä gastronomické zariadenia, samostatné predajne mimo veľkých obchodných sietí a e-shopy. V gastroprevádzkach došlo k porušeniu zákona približne pri tretine kontrol,“ uviedla SOI. Najvyšší, 100-percentný podiel pochybení inšpektori zaznamenali v predajných automatoch.
Z regionálneho hľadiska dosiahol najlepší výsledok Bratislavský kraj, nasledovaný Prešovským krajom. Najvyšší podiel porušení zaznamenala SOI v Trenčianskom kraji, kde neplnoletí získali výrobok pri viac ako tretine kontrolných nákupov.
Osobitným problémom zostáva podľa SOI predaj cez internet. Pri kontrolách overovania veku počas objednávky nezaznamenala žiadne pochybenie. Nedostatky odhalili pri preberaní tovaru. Pri doručovaní sa zásielka dostala k neplnoletému vo viac ako polovici kontrolovaných prípadov, tvrdí inšpekcia. Pri doručení kuriérom zistili inšpektori pochybenie pri polovici kontrol, na výdajných miestach pri troch zo štyroch. Pri kontrolovaných zásielkach doručených do výdajných boxov nezabezpečili overenie veku ani v jednom prípade.
Pri klasických cigaretách podiel porušení zákona podľa inšpekcie dlhodobo klesá. Za najproblematickejšie boli bylinné výrobky určené na fajčenie. Neplnoletí ich získali pri viac ako troch z piatich kontrolných nákupov. Pri nabíjacích elektronických cigaretách s nikotínom predajcovia pochybili vo viac ako tretine prípadov, pri jednorazových približne vo štvrtine, ozrejmili inšpektori. Kontroly zároveň ukázali, že niektorí predajcovia nevedia správne rozlišovať jednotlivé typy nových výrobkov.
Do kontrol sa zapojilo 24 neplnoletých figurantov. Jedenásť detí bolo vo veku 11 až 14 rokov a trinásť malo 15 až 17 rokov. Pod dohľadom inšpektorov sa pokúšali kúpiť klasické aj elektronické cigarety, zariadenia na nahrievanie tabaku, nikotínové, tabakové a ďalšie výrobky na fajčenie. Kontroly zahŕňali rôzne typy predajní a aj e-shopy, priblížila inšpekcia.
Porušenie zákazu predaja tabakových a nikotínových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie mladistvým zistili pri menej ako pätine nákupov. Podiel pochybení dosiahol 19,06 percenta a oproti roku 2025 klesol až o 6,44 percenta, tvrdí inšpekcia. Zlepšenie sa podľa nej prejavilo aj pri staršej vekovej skupine. Pri nákupoch 15- až 17-ročných klesol podiel pochybení z približne 35 na 29 percent. Pri mladších deťoch zostal nižší, približne na úrovni siedmich percent, uviedla SOI.
Pokračuje, že približne v štyroch z piatich prípadov predavač vek vôbec neoveril. V ďalších asi 14 percentách prípadov si doklad totožnosti síce pozrel, ale vek nesprávne vypočítal. Inšpektori zaznamenali aj situácie, keď predavač vek správne overil, no výrobok napriek tomu neplnoletému predal. „Chlapci a dievčatá mali pri kontrolných nákupoch podobnú úspešnosť. Výsledky tak poukazujú predovšetkým na nedostatočnú dôslednosť pri overovaní veku zákazníkov,“ dodala obchodná inšpekcia.
Najlepšie výsledky dosiahli počas kontroly trafiky a novinové stánky. Nasledovali potraviny a čerpacie stanice. „Vysoký podiel pochybení naďalej vykazujú menšie a individuálne prevádzky, najmä gastronomické zariadenia, samostatné predajne mimo veľkých obchodných sietí a e-shopy. V gastroprevádzkach došlo k porušeniu zákona približne pri tretine kontrol,“ uviedla SOI. Najvyšší, 100-percentný podiel pochybení inšpektori zaznamenali v predajných automatoch.
Z regionálneho hľadiska dosiahol najlepší výsledok Bratislavský kraj, nasledovaný Prešovským krajom. Najvyšší podiel porušení zaznamenala SOI v Trenčianskom kraji, kde neplnoletí získali výrobok pri viac ako tretine kontrolných nákupov.
Osobitným problémom zostáva podľa SOI predaj cez internet. Pri kontrolách overovania veku počas objednávky nezaznamenala žiadne pochybenie. Nedostatky odhalili pri preberaní tovaru. Pri doručovaní sa zásielka dostala k neplnoletému vo viac ako polovici kontrolovaných prípadov, tvrdí inšpekcia. Pri doručení kuriérom zistili inšpektori pochybenie pri polovici kontrol, na výdajných miestach pri troch zo štyroch. Pri kontrolovaných zásielkach doručených do výdajných boxov nezabezpečili overenie veku ani v jednom prípade.
Pri klasických cigaretách podiel porušení zákona podľa inšpekcie dlhodobo klesá. Za najproblematickejšie boli bylinné výrobky určené na fajčenie. Neplnoletí ich získali pri viac ako troch z piatich kontrolných nákupov. Pri nabíjacích elektronických cigaretách s nikotínom predajcovia pochybili vo viac ako tretine prípadov, pri jednorazových približne vo štvrtine, ozrejmili inšpektori. Kontroly zároveň ukázali, že niektorí predajcovia nevedia správne rozlišovať jednotlivé typy nových výrobkov.
Do kontrol sa zapojilo 24 neplnoletých figurantov. Jedenásť detí bolo vo veku 11 až 14 rokov a trinásť malo 15 až 17 rokov. Pod dohľadom inšpektorov sa pokúšali kúpiť klasické aj elektronické cigarety, zariadenia na nahrievanie tabaku, nikotínové, tabakové a ďalšie výrobky na fajčenie. Kontroly zahŕňali rôzne typy predajní a aj e-shopy, priblížila inšpekcia.