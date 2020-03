Inšpektoráty práce denne odpovedajú v súvislosti s koronavírusom

Bratislava 20. marca (TASR) – Krajské inšpektoráty práce denne odpovedajú na desiatky telefonických podnetov od zamestnávateľov, ale aj zamestnancov v súvislosti so zabezpečením ochrany zdravia pri práci pre šíriaci sa nový koronavírus. Zatiaľ však Národný inšpektorát práce (NIP) neeviduje podnety od ľudí, že by im firma dostatočne nezabezpečila ochranné prostriedky proti nákaze koronavírusom.



Telefonické a písomné žiadosti o poradenstvo od zamestnancov i zamestnávateľov sa týkajú najmä pracovnoprávnej oblasti, ale aj právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. "Najčastejšie pritom ide o otázky vo vzťahu k čerpaniu dovoleniek v dôsledku karantény, nútenia zamestnancov čerpať dovolenku, alebo že ich zamestnávatelia posielajú k lekárovi, aby si nechali vypísať práceneschopnosť, resp. ako sa domôcť náhrady mzdy počas zatvorenia prevádzky či krátenia mzdy," priblížil pre TASR hovorca NIP Ladislav Kerekeš.



Zároveň priblížil, že sa objavujú aj žiadosti zamestnancov, či je zamestnávateľ oprávnený nariadiť im neplatené voľno, alebo dať z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku výpoveď zo zamestnania. "Ľudia sa pýtajú aj na to, či je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi, ak je u niektorého z nich potvrdený výskyt ochorenia COVID-19, resp. pozitívny test na koronavírus, ako majú postupovať v prípade výskytu vírusu u niektorého zamestnanca, či je potrebné oboznámiť o výskyte ochorenia na pracovisku aj ďalších zamestnancov," doplnil Kerekeš.



Zamestnanci tiež často žiadajú aj poradenstvo týkajúce sa poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov a inej ochrany proti ochoreniu. "Inšpektori práce sa snažia všetky žiadosti o poradenstvo vybaviť priebežne. V prípade, že na inšpekciu práce budú doručené podania v zmysle Zákonníka práce, bude ich inšpekcia práce riešiť primeraným spôsobom.Inšpekcia práce v súčasnosti neeviduje podnety zamestnancov na to, že zamestnávatelia im neposkytujú dostatočnú ochranu proti nákaze koronavírusom," dodal Kerekeš.