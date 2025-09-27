Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inšpektori: Nedostatky sa v auguste zistili pri 120 kontrol potravín

Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 8000 eur.

Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali v auguste tohto roka 2709 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1094 právnych subjektov a 1633 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 120 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 416 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, označovaní, hygiene predaja a v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok,“ spresnila veterinárna správa.

„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 100 blokových pokút v celkovej výške 3220 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 48 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 53.850 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 8000 eur,“ dodala ŠVPS.
.

