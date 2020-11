Inštitúcie rezortu kultúry ostanú zatvorené do 14. novembra

Bratislava 5. novembra (TASR) - Všetky rezortné inštitúcie Ministerstva kultúry (MK) SR ostávajú pre verejnosť zatvorené do 14. novembra 2020. Opatrenie súvisí s predĺžením zákazu vychádzania.



"O opätovnom otvorení múzeí, galérií a ďalších kultúrnych inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je MK, budeme informovať s dostatočným časovým predstihom, " dodal hovorca ministerstva Matúš Bystriansky.



Zákaz vychádzania potrvá do 14. novembra. Neplatí v čase od 1.00 do 5.00 h. Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci celoplošného testovania. V okresoch, kde sa uskutoční cez víkend (7. - 8. 11.) druhé kolo testovania, bude potrebný aktuálny test. V ostatných stačí test z prvého kola plošného testovania. Preukázať sa možno aj PCR testom. Rozhodla o tom vláda na stredajšom (4. 11.) rokovaní. Platia aj ďalšie výnimky.