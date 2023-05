Inštitút analýz: Úhrady liekov na výnimku vlani stúpli na 86 miliónov

Bratislava 13. mája (TASR) - Zdravotné poisťovne míňajú čoraz viac peňazí na lieky uhrádzané na výnimku. Vlani úhrady stúpli o 35 percent na 86 miliónov eur. Zo systému výnimiek sa tak hradilo takmer sedem percent verejných výdavkov na lieky. Systém by sa pritom mal využívať len výnimočne, napríklad v Nemecku a Holandsku ho nemajú vôbec. Upozornil na to Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), ktorý je analytickou jednotkou Úradu vlády SR.



"Namiesto automatickej úhrady sú tak pacienti čoraz častejšie odkázaní na rozhodovanie od prípadu k prípadu. Vzniká tým riziko rozdielneho prístupu k pacientom, keď jednému môže byť liek schválený, inému zamietnutý," povedal na sociálnej sieti.



Za príčinu rastúcich úhrad na výnimku označil inštitút nedostatok peňazí na kategorizáciu inovatívnych liekov, pomalý proces kategorizácie či chýbajúce dáta o spotrebe liekov podľa diagnóz pacientov. "Posledné dáta o onkologických pacientoch sú z roku 2013. Bez aktuálnych dát štát nevie správne určiť priority pri kategorizácii. Do automatických úhrad sa môžu dostávať menej využívané lieky, ktoré odčerpávajú peniaze na potrebné inovatívne lieky," upozornil.



Slovensko podľa neho aj z týchto dôvodov zaostáva v počte dostupných inovatívnych liekov. "Na Slovensku bolo k januáru 2022 dostupných len deväť inovatívnych onkologických liekov, kým v Česku 27, v Maďarsku 20 a v Poľsku 17. Zaostávame dokonca aj za Bulharskom so 17 liekmi a Rumunskom s desiatimi liekmi," skonštatoval s tým, že Slovensko zaostáva aj v dostupnosti liekov na zriedkavé ochorenia.



Riešeniami by podľa neho mohli byť aktualizácia dát o spotrebe liekov podľa diagnóz pacientov a ich využívanie pri rozhodovaní o kategorizácii lieku aj vytvorenie nového systému financovania zriedkavých ochorení. "Napríklad v Česku sú od januára 2022 nákladné liečby financované vo vysoko špecializovaných centrách zriedkavých ochorení s presne definovaným rozpočtom," poukázal.



Vstup inovatívnych liekov do automatického systému úhrad podľa inštitútu uľahčila novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá je platná od augusta roku 2022. "Za rok 2022 vstúpilo do kategorizácie deväť nových liekov a desať liekov s rozšíreným indikačným obmedzením alebo zaradením novej liekovej formy. Od januára 2023 pribudlo ďalších 17 liekov a pre sedem liekov bolo rozšírené indikačné obmedzenie," ozrejmil. Novela podľa ISA tiež zrýchlila proces kategorizácie.