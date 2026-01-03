< sekcia Slovensko
Inštitút: Najväčší objem emisií v sektore odpadov pochádza zo skládok
Emisie z odpadu sa môžu podľa IEP znížiť zavedením mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred skládkovaním.
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Emisie v sektore odpadov pochádzajú najmä z metánu pri skládkovaní a čistení odpadových vôd. Najväčší objem emisií pochádza zo skládok komunálneho odpadu, kde sa z odpadu uvoľňuje metán. Vyplýva to zo štúdie „Slnko, jadro a pár wattov“, ktorú vypracoval Inštitút environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia SR.
„Pri spracovaní odpadových vôd a odpadu, napríklad pri kompostovaní, sa využívajú biologické procesy, pri ktorých sa uvoľňuje oxid dusný a metán,“ uviedli analytici. Pokračujú, že druhým najčastejším spracovaním odpadu na Slovensku je energetické zhodnotenie. Pri ňom sa potenciál metánu využíva priamo spaľovaním, čo výrazne znižuje emisie skleníkových plynov.
Emisie z odpadu sa môžu podľa IEP znížiť zavedením mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred skládkovaním. „Cieľom zavedenia mechanicko-biologickej úpravy je najmä zníženie skládkovania biologickej zložky odpadu, ktorá je zodpovedná za produkciu skládkového plynu. Ten sa skladá približne z 50 percent metánu a 50 percent oxidu uhličitého,“ skonštatoval.
Dodatočné zníženie emisií vyplýva aj zo zlepšovania triedenia kuchynského bioodpadu a v menšej miere zo zavedenia triedeného zberu textilu. Inštitút pripomína, že triedený zber kuchynského bioodpadu je zavedený na celom Slovensku od polovice roka 2021, pričom postupne sa predpokladá zvyšovanie triedenia bioodpadu na úroveň 13 kíl na obyvateľa. „Zvýšenie triedenia tohto odpadu povedie k zníženiu jeho skládkovania, a teda zníženiu produkcie metánu,“ podotkli analytici.
Triedený zber textilného odpadu sa na Slovensku zaviedol v januári 2025, pričom sa predpokladá postupné vytriedenie 20.000 ton textilného odpadu ročne a súvisiace zníženie skládkovania, tvrdí inštitút.
Priblížil tiež, že k dodatočnému zníženiu produkcie emisií skleníkových plynov v jednom zo scenárov dochádza vďaka zavedeniu celoplošného množstvového zberu komunálneho odpadu na Slovensku. Tým vzrastie miera triedenia aj recyklácie. „Množstvový zber je forma výberu poplatkov za odpad, ktorá uplatňuje princíp „plať za to, čo vyhodíš“ a motivuje k vyššej miere triedenia. Podľa odhadov zo slovenských údajov znižuje množstvový zber produkciu zmesového odpadu na obyvateľa v priemere o 22 percent, vysvetlili analytici.
Predpokladá sa podľa nich taktiež zníženie emisií zo skládok aj odpadových vôd. „Uvoľňujúci sa skládkový plyn je možné zachytávať s priemernou účinnosťou až 64 percent, čo považujeme za potenciál pre zachytávanie skládkového plynu na Slovensku,“ podotkli analytici. Dodali, že vďaka zvyšovaniu miery pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu klesnú aj emisie z odpadových vôd, keďže vzrastie miera ich čistenia.
