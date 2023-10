Inštitút: Nová vláda by mala riešiť výsluhové dôchodky zdravotníkom

Bratislava 17. októbra (TASR) - Zavedenie výsluhových dôchodkov pre všetkých zdravotníkov by malo byť súčasťou programového vyhlásenia novej vlády. Apeluje na to Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík (IVRA). Ide podľa neho o jedno z hlavných stabilizačných riešení v zdravotníctve.



"Zdravotníci zabezpečujú nezastupiteľné činnosti pre občanov a pre štát, služby vo verejnom záujme, garantujúce základné ústavné aj sociálne práva občanov. Spĺňajú preto podľa IVRA rovnaké parametre ako iné profesie, spadajúce pod výsluhové zabezpečenie ako napríklad policajti, vojaci alebo hasiči," uviedol inštitút.



Stanoviť rovnaké podmienky pre poskytovanie dávok výsluhového zabezpečenia pre všetkých zdravotníkov je podľa Martina Halása z IVRA dôležité pre ich motiváciu zotrvať v systéme. "Dlhodobo nevieme v dostatočnej miere garantovať mzdy, primerané finančné, ale aj spoločenské ohodnotenie zdravotníkov. (....) Motivovať mladých zdravotníkov, ale aj existujúcich zotrvať alebo sa vrátiť do systému, je možné iba kombináciou finančných opatrení spojených s posilnením spoločenského statusu zdravotníkov v spoločnosti," podotkol.



Nastavenie rovnakého systému sociálneho zabezpečenia, ako majú vojaci, policajti či záchranári by malo byť podľa neho jednou z hlavných výziev pre nové vedenie rezortu zdravotníctva. "Takýto výsluhový sociálny systém by bol dlhodobou garanciou a nemal by v strednodobom horizonte neprimerané dodatočné finančné náklady na štátny rozpočet, pričom by sa hradil z rozpočtu príslušného ministerstva zdravotníctva," povedal. Systém by presunutím podľa neho znížil objem financií vyplácaných v súčasnosti zo Sociálnej poisťovne.



Návrh podľa inštitútu nesmeruje k vytvoreniu nového systému sociálneho zabezpečenia. "Je snahou kopírovať systém, ktorý majú aktuálne vojaci a ozbrojené sily, ozbrojené a bezpečnostné a záchranné zbory," priblížil. Dané zložky nie sú podľa neho zaradené do všeobecného systému sociálneho poistenia. "Ich systém výsluhového zabezpečenia je určitou analógiou I. piliera dôchodkového poistenia, to je dôchodkového poistenia v celom rozsahu garantovaného a spravovaného štátom," dodal.