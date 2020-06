Inštitút objektívnej zodpovednosti by mohla využívať aj obecná polícia

Bratislava 7. júna (TASR) - Inštitút takzvanej objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla by mohla pri porušení pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel využívať aj obecná polícia. Návrh legislatívneho a technického riešenia pripravuje pracovná skupina. Dátum ukončenia príprav však zatiaľ nie je možné odhadnúť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Vznik pracovnej skupiny pre možné rozšírenie kompetencií obecnej polície sa dohodlo ešte v roku 2019. Zostavili ju na základe nominácií Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia K8 a Ministerstva vnútra SR.



"Pracovná skupina má za úlohu tak, ako bolo spomenuté, vyriešiť nielen legislatívnu, ale aj technickú a prakticko–procesnú stránku, ktorá sa v začiatkoch práce skupiny javí ako časovo náročnejšia," vysvetlila Bárdyová. Vyriešiť musia teda koordináciu postupu zainteresovaných osôb v praktickej realizácii, a to od zisťovania protiprávnych skutkov až po vymožiteľnosť uloženej pokuty.



Termín ukončenia prác zatiaľ nedokážu odhadnúť. Prácu skupiny načas prerušilo vyhlásenie núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19.