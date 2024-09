Inštitút: Pomalší rast platov zdravotníkov prinesie krátkodobé úspory

Bratislava 27. septembra (TASR) - Spomalenie valorizácie platov zdravotníkov, ktoré sa navrhuje v rámci konsolidácie verejných financií, je "mačkopsovité" riešenie. Rozpočtu prinesie krátkodobé úspory. Upozornil na to analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský.



"Zníženie percenta nárastu prinesie rozpočtu skôr teoretické a hlavne krátkodobé úspory. Zdravotníci budú od svojich zamestnávateľov pravdepodobne aj tak žiadať väčšie navýšenie. Trh práce im to umožňuje," skonštatoval pre TASR.



Súčasný tzv. platový automat však považuje analytik za problém. "Znižuje manažérsky priestor zamestnávateľov nastaviť si odmeňovanie zamestnancov podľa potrieb ich konkrétnej inštitúcie, nezohľadňuje výkon kvantitatívne ani kvalitatívne," podotkol. Myslí si, že automat by sa mal "opustiť" a vyjednávanie o mzdách ponechať na zamestnancov a zamestnávateľov.



Ďalšie navrhované opatrenie, transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, označil za dobrý krok. "Znamená to, že nemocnica nebude príspevková organizácia, teda nebude formálne spadať pod zákonný spôsob riadenia ako nejaká školská jedáleň, ale bude pre ňu platiť súbor legálnych, účtovných a správnych pravidiel ako pre akýkoľvek iný veľký výrobný ekonomický subjekt," poznamenal. Poukázal na to, že zdravotníckym zariadeniam, ktoré boli transformované pred 20 rokmi, sa v súčasnosti darí najlepšie.



Vlachynský však apeloval na realistické očakávania. "Transformácia umožní 'iba' transparentnejšie a efektívnejšie riadenie nemocníc, automaticky nevyčaruje vyššiu efektívnosť ani dodatočné peniaze. Je to len nástroj na zlepšenie. Zároveň je predpoklad, že transformované nemocnice bude treba kapitalizovať, čo si vyžiada nejaké, nie úplne malé, verejné zdroje," uzavrel.



Konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré minulý týždeň predstavila vláda, kritizujú zástupcovia zdravotníckych organizácií naprieč celým sektorom. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v reakcii na to uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že rezort robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu.