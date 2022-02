Inštitút Priatelia Európy zaradil Šimečku medzi 40 mladých lídrov

Brusel/Štrasburg 18. februára (TASR) - Inštitút Friends of Europe (Priatelia Európy) zaradil podpredsedu Európskeho parlamentu Michala Šimečku medzi 40 mladých európskych lídrov pre rok 2022. Šimečka o tom informoval TASR v piatok.



"Veľmi si vážim zaradenie medzi 40 mladých lídrov Európy pre rok 2022. Vnímam to ako ocenenie práce, ktorú robím v Európskom parlamente a doma v slovenskej politike," vyjadril sa 37-ročný Šimečka. Dodal, že témy spravodlivosti a ochrany ľudských práv považuje za kľúčové.



Medzi mladými európskymi lídrami sa teraz či v minulosti ocitli viaceré osobnosti, medzi nimi česká investigatívna novinárka Pavla Holcová, olympijská medailistka a svetová rekordérka v športovej streľbe Danka Barteková či prezident Svetovej antidopingovej agentúry Witold Banka.



V správnej rade think-tanku Friends of Europe pôsobí napríklad bývalý švédsky premiér Carl Bildt, bývalý predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, expredseda Európskeho parlamentu Pat Cox alebo bývalý generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer.