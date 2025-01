Inštitút: Slovensko má 522 odborov na stredných odborných školách

Bratislava 26. januára (TASR) - Slovensko má 522 rôznych odborov na stredných odborných školách (SOŠ), no drvivá väčšina žiakov je sústredená v 200 z nich. Informoval o tom Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) na sociálnej sieti. Podotkol, že viac ako dve tretiny slovenských stredoškolákov študuje na SOŠ. Aj napriek tomu je podľa neho škôl veľa a žiakov v nich málo.



"Tretina odborov je úplne bez žiakov. Trend v Európskej únii (EÚ) sú skôr širšie definované programy pripravujúce na širšie skupiny povolaní. Veľké množstvo úzko definovaných odborov môže totiž komplikovať adaptáciu absolventov na meniace sa podmienky na trhu práce," upozornil IVP.



Ako doplnil, priemerná veľkosť školy s odborným vzdelávaním je na Slovensku 314 žiakov, čo je síce porovnateľné s krajinami ako Poľsko alebo Česko, ale stále patrí medzi najnižšie v rámci EÚ. Priemerná veľkosť stredných škôl v krajinách ako Fínsko alebo Dánsko je podľa inštitútu niekoľkonásobne väčšia.



IVP poukázal aj na to, že štúdium F-odborov pre žiakov, ktorí neúspešne ukončili základnú školu, je neefektívne. "Toto štúdium dvojročných učebných odborov je najnákladnejšie (normatív je 5655 eur ročne na jedného žiaka), avšak nedokáže zlepšiť šance absolventov na lepšie uplatnenie alebo vzdelanie. Bez ohľadu na to, či odbor dokončia alebo nie, viac ako 40 percent z nich po škole neštuduje alebo nepracuje," objasnil.



Väčšina absolventov (54 percent) maturitných odborov bez výučného listu (M-odbory) ide podľa inštitútu študovať na vysokú školu (VŠ), avšak títo sú podľa neho v porovnaní s gymnazistami na VŠ menej úspešní. "Nastavenie odborného vzdelávania by teda malo reflektovať, že cieľom je nielen príprava na priamy prechod na trh práce, ale aj pokračovanie v ďalšom štúdiu," dodal.