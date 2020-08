Inštitút vojenského ombudsmana by mohol fungovať od roku 2022

Bratislava 29. augusta (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) pripravuje zriadenie inštitútu vojenského ombudsmana. Do praxe by mohol byť zavedený v druhej polovici roka 2022. Chrániť má ľudské práva a oprávnené záujmy vojenského personálu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Zámer vytvoriť post vojenského ombudsmana deklarovala vláda v programovom vyhlásení.



V našom prostredí je vojenský ombudsman úplne novým inštitútom, pripomenula hovorkyňa. "Vzhľadom na absenciu predchádzajúcej skúsenosti s týmto typom ochrany ľudských práv a oprávnených záujmov vo vojenskom prostredí je prípravná a analytická fáza kľúčová a časovo veľmi náročná," vysvetlila.



V rámci prípravnej fázy rezort podľa hovorkyne analyzuje legislatívne a spoločenské možnosti a podmienky, sleduje skúsenosti zo zahraničia a hľadá najlepší možný spôsob zavedenia inštitútu vojenského ombudsmana do praxe.



Predmetom analýz sú aj budúce kompetencie ombudsmana. "Vieme však, že jeho pôsobnosť bude siahať výlučne smerom dovnútra rezortu obrany, čo má za cieľ vylúčiť vznik kompetenčného konfliktu s verejným ochrancom práv a súčasne vylúčiť nežiaduce zasahovanie vojenského ombudsmana do pôsobnosti iných orgánov," priblížila Kovaľ Kakaščíková. Doplnila, že právomoci vojenského ombudsmana zvyknú byť relatívne široké. Zameriava sa na prešetrovanie podnetov oprávnených osôb a poznatkov získaných vlastnou činnosťou.



Ako načrtla hovorkyňa, podľa skúseností z iných krajín by mal byť predpokladom na úspech vojenského ombudsmana vysoký morálny status a pozitívny kredit medzi vojenským personálom. "Dôležitý je tiež dostatočný prehľad v oblasti bezpečnosti a obrany štátu," dodala s tým, že konkrétne podmienky pre kandidátov sú v súčasnosti podrobne posudzované.