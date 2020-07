Inštitút zdravotných analýz povedie od augusta M. Mišík

Bratislava 29. júla (TASR) - Inštitút zdravotných analýz (IZA) bude od augusta viesť Matej Mišík. Inštitút vznikol transformáciou z Inštitútu zdravotnej politiky (IZP). Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Ako priblížila, IZA je novým útvarom ministerstva, ktorý bol vytvorený organizačnou zmenou k 1. júlu. "Organizačne je začlenený pod ministra zdravotníctva a bude ho tvoriť spolu s riaditeľom 10-členný tím. Štátnozamestnanecké miesta postupne napĺňame, predpokladáme, že do začiatku septembra bude inštitút plne obsadený," komentovala pre TASR Eliášová s tým, že v súčasnosti inštitút riadi dočasne poverený zamestnanec ministerstva.



Agendou IZA budú analýzy. Zároveň bude poradným útvarom MZ SR, ktorý zabezpečuje monitoring a analýzu národných programov v oblasti zdravotníctva. "Jednou z jeho ťažiskových úloh je vypracúvanie podkladov na zásadné rozhodnutia v rezorte s cieľom podporiť zvyšovanie efektivity a kvality. Konkrétne napríklad mapovanie využívania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, porovnávanie cien liekov a zdravotníckej techniky, optimalizácia siete nemocníc a urgentných príjmov," doplnila.



Úlohou inštitútu je podľa MZ SR aj vypracúvanie analytických podkladov k dlhodobým a strategickým cieľom rezortu v spolupráci so sekciou reformnej agendy MZ SR, koordinácia systému verejného zdravotného poistenia, ako aj verejnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.