Internáty UK vyzývajú na vypínanie spotrebičov i šetrenie vody

Bratislava 19. októbra (TASR) - Internáty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave predstavili konkrétne úsporné opatrenia pre študentov a zamestnancov ubytovaných v študentských domovoch. Vyzývajú ubytovaných, aby sa s nimi oboznámili a riadili sa nimi. Informujú o tom internáty na svojom webe.



V prípade úsporných opatrení v oblasti elektriny vedenie internátov uviedlo, že po odchode z izby majú ubytovaní vypnúť svetlo a všetky elektrické spotrebiče a elektroniku, ktoré nemusia byť počas neprítomnosti v izbe v prevádzke. Vyzvali na vypínanie osvetlenia v spoločných priestoroch na bunkách. "V kuchynkách nenechávajte zbytočne v prevádzke tepelné spotrebiče," uvádza sa na webe internátov. Používanie tepelných spotrebičov na vykurovanie je zakázané.



"Neprekrývajte radiátory uterákmi alebo inými textíliami," píše sa pri úsporných opatreniach k teplu. "Dbajte na to, aby prúdenie vzduchu do miestnosti nebolo ničím obmedzované. Vetrajte krátko a intenzívne. Kúrenie nevypínajte úplne. Spätné vykúrenie je drahé a sú podchladzované susedné priestory," píše sa na webe internátov. Pred odchodom z miestnosti na dlhšiu dobu majú ubytovaní znížiť teplotu nastavením termostatickej hlavice alebo ventilu.



Ubytovaní študenti a zamestnanci školy majú šetriť aj s vodou. Pri odchode z izieb majú skontrolovať, či neostala pustená. "Pri umývaní zubov si napustite vodu do pohára. Nenechávajte ju zbytočne pustenú. Pri sprchovaní sa pokúste skrátiť čas sprchovania. Pri splachovaní toaliet dbajte na správne splachovanie. V prípade poruchy zariadenia nahláste poruchu čo najskôr na údržbu a zastavte pritekajúcu vodu do splachovacieho zariadenia," uviedli internáty.



Počas nasledujúceho obdobia majú zverejniť aj usmernenia k prevádzke elektrospotrebičov na internátoch UK.