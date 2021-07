Internet vecí dokáže ľuďom ušetriť až 50 000 úkonov ročne

Bratislava 28.júla (OTS) - Na Slovensku sú priekopníkom v tejto oblasti priemyselné podniky, keďže IoT vie optimalizovať výrobu, minimalizovať úrazovosť na pracovisku alebo predikovať zlyhania vo výrobnom procese. Zariadenia sú konštruované tak, aby boli úplne samostatné. Batéria im pritom vydrží až 2 roky. Aj tieto skutočnosti vysvetľovali deťom v rámci IT workshopu Detskej Univerzity Komenského 2021, ktorý sa konal v utorok 27. júla vo Virtual reality bare VRBA, odborníci spoločnosti DATALAN.



Smart hodinky pomôžu lekárom pri diagnostikovaní chorôb, „čierne skrinky“ v autách nás informujú o bezpečnosti jazdy, chladnička nás upozorní na chýbajúce potraviny a pripraví nám aktualizovaný nákupný zoznam. Ak ste zabudli vypnúť žehličku alebo sporák, môžete tak spraviť na diaľku. Prípadne si nastaviť intenzitu svetla v miestnosti podľa toho, či je deň alebo noc. Toto všetko je internet vecí v bežnom živote.



Podľa zistení spoločnosti Loxone, ktorá sa venuje inteligentným domom, využitím internetu vecí vie človek ročne ušetriť až 50 000 rôznych úkonov a rozhodnutí, ktoré zvykne robiť. Ide napríklad o regulovanie teploty bytu, vypínanie a zapínanie svetla či hudby. Dnes už existujú firmy, ktoré vedia na mieru vytvoriť a nastaviť inteligentnú domácnosť. Väčšinou sa to robí pri nových domoch, ale nie je to podmienka. Domácnosť, ktorú vie človek ovládať na diaľku, je možné mať už od tisíc eur.



„Trend smart domácností sa postupne udomácňuje aj u nás. Dôvodom je dostupnosť zariadení, ako sú napríklad inteligentné náramky, zásuvky či vypínače. Vieme ich ovládať hlasom alebo tlačidlami,“ vysvetľuje Miroslav Čech, systémový inžinier zo spoločnosti DATALAN. Spolu s kolegom Michalom Hurákom takmer trom desiatkami detí nielen názorne ukázal možnosti trendu pod skratkou IoT, ale ich aj naučil jednoduché smart úkony naprogramovať.



Čo môžeme v oblasti IoT očakávať na Slovensku najbližšie?

„Najskôr očakávam vylepšenie hlasového ovládania. Hlasoví asistenti alebo Siri komunikujú na hlavných IoT trhoch s používateľmi ich rodnou rečou, kým u nás sa na tom ešte stále len pracuje. Ak chcem dnes ovládať svoju domácnosť hlasom, musím hovoriť po anglicky,“ dodáva M. Čech.



A na čo by chceli využiť inteligentné zariadenia účastníci Detskej Univerzity Komenského? Trinásťročný Tomáš by chcel mať senzor na to, aby vedel, kedy prichádza domov mama v prípade, ak sa hrá na počítači dlhšie, ako má dovolené. Jeho dvojička Lukáš by inteligentné zariadenie rád využil na to, aby mu oznamovalo, kedy je hotový obed a má ísť jesť.



Celý IT workshop Internet vecí nie je od veci v rámci programu Detskej Univerzity Komenského bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti DATALAN odborníci Michal Hurák a Miroslav Čech deťom vysvetlili, ako internet vecí funguje – najprv teoretickou formou a následne aj vo forme praktických ukážok. Deti mali možnosť si sami naprogramovať senzor, ktorý reaguje na ich zadané príkazy. V druhej časti si mohli účastníci a účastníčky vo veku 9 – 14 rokov vyskúšať hry vo virtuálnej realite. VR je trendom, ktorý má rovnako ako IoT veľký potenciál a už teraz nachádza aj v slovenských podmienkach uplatnenie nielen v zábavnom priemysle, ale aj v automobilovom vývoji, architektúre, archeológii, lesníctve či zdravotníctve.