VEĽKÉ INTERVIEW k jubileu: PAVEL TRAUBNER: Som človek, ktorý rád žije

Pavel Traubner na proteste proti fašizmu Foto: TASR/Jakub Kotian

Pavel Traubner pri čítaní mien obetí holokaustu v Bratislave Foto: TASR Pavol Zachar

Na Medzinárodnom filmovom festivale Art film v Trenčianskych Tepliciach v roku 2006 s hercom Stanom Dančiakom a prezidentom Michalom Kováčom Foto: TASR – Radovan Stoklasa

S Pavlom Demešom a Katarínou Novákovou počas prezentácie knihy Slovensko a Izrael: Prvých 25 rokov. Foto: TASR – Dano Veselský