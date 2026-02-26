< sekcia Slovensko
Inžiniersku cenu 2025 získala obnova meštianskeho domu v Košiciach
Autor TASR
Košice 26. februára (TASR) - Inžiniersku cenu za akademický rok 2024/2025 získal Miroslav Švik zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity Košice (TUKE) za diplomovú prácu Obnova meštianskeho domu v historickom jadre Košíc so zameraním na obnovu kultúrnych pamiatok a stavebnú fyziku. Informovala o tom Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), ktorá je hlavným zriaďovateľom ceny.
Ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia si laureáti prevzali už po štrnásty raz. Fakulty zaslali do súťaže spolu 15 diplomových prác, ktoré postúpili na základe výberu vo fakultných kolách. Porota posudzovala práce troch fakúlt z troch technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, ako aj technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.
„Ocenenie sme udelili za komplexné spracovanie problematiky rekonštrukcie pamiatkovo chránených budov s dôrazom na systematické mapovanie existujúcich prístupov a využitie vhodných dostupných materiálov,“ uviedla k víťaznej práci predsedníčka poroty Edita Cmarková, predsedníčka slovenskej odbornej sekcie Pozemné stavby a architektúra SKSI. Odborníci vyzdvihli, že práca predstavuje ucelený metodický postup, ktorý môže slúžiť ako praktický návod pri obnove historických stavieb. Zároveň porota vyzdvihla kvalitné spracovanie témy z hľadiska stavebnej fyziky a jej presah do realizačnej praxe.
Čestné uznanie získala Dominika Mikušková zo Stavebnej fakulty STU Bratislava za diplomovú prácu Multifunkčná športová hala Polhoranka. Ďalšie čestné uznanie patrí Veronike Kollárovej zo Stavebnej fakulty STU Bratislava za projekt Most na diaľnici ponad rieku Váh - dodatočne predpätá monolitická konštrukcia. Tretie čestné uznanie si prevzala Daniela Šarudyová zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity za diplomovú prácu Návrh rekonštrukcie železničného mosta cez Váh v úseku Trnovec - Šaľa.
Záverečné hodnotenie poroty podľa SKSI vyzdvihlo rôznorodosť a odbornú úroveň prihlásených diplomových prác, široké spektrum riešených tém a schopnosť autorov prepájať teoretické poznatky s praktickým využitím v inžinierskej praxi.
„Štrnásty ročník Inžinierskej ceny tak opäť potvrdil, že mladá generácia stavebných inžinierov je pripravená prinášať premyslené, technicky precízne a spoločensky zodpovedné riešenia, ktoré budú formovať budúcnosť slovenského stavebníctva,“ zhodnotil predseda SKSI Vladimír Benko.
