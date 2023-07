IOM Slovensko spustila nový web Pracujte a cestujte bezpečne

Bratislava 27. júla (TASR) - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko spustila novú webovú stránku Pracujte a cestujte bezpečne (www.safework.iom.sk). Prináša praktické informácie o bezpečnom cestovaní za prácou do zahraničia a o tom, ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi. Dostupná je v slovenskom, anglickom a ukrajinskom jazyku. Nový web spustila organizácia pri príležitosti Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (31. 7.).



"Cudzí jazyk, neznáme prostredie a neprítomnosť rodiny a známych v zahraničí významne zvyšujú pravdepodobnosť, že ľudia sa dostanú do zraniteľnej situácie. Dôkladná príprava na cestu a na prácu v zahraničí vo veľkej miere znižuje riziko vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi," vysvetľuje Valon Halimi, vedúci misie IOM na Slovensku.



Webová stránka je určená každému, kto sa chystá vycestovať za prácou do zahraničia alebo v zahraničí už pracuje. Takisto je vhodná pre tých, ktorí prichádzajú pracovať na Slovensko z iných krajín. Stránka ponúka dôležité informácie aj pre ľudí z Ukrajiny, ktorí môžu mať problém zorientovať sa na trhu práce a nemusia poznať svoje zamestnanecké práva.



Pred vycestovaním do zahraničia je možné si na stránke vyplnením kontrolných zoznamov, tzv. "checklistov", skontrolovať, čo má spĺňať bezpečná pracovná ponuka. Prostredníctvom dotazníka si človek môže overiť, či o agentúre, ktorá prácu sprostredkuje, má dostatok informácií, aby mohol bez obáv za prácou do zahraničia vycestovať.



"Obchodníci s ľuďmi používajú mimoriadne sofistikované manipulatívne techniky a nátlak, aby ľudí vlákali do pasce. Je preto dôležité vopred poznať presné pracovné podmienky, podpisovať pracovnú zmluvu len v jazyku, ktorému rozumieme, a nikdy nikomu nedávať cestovné doklady," pripomína Zuzana Čačová, odborníčka IOM v prevencii obchodovania s ľuďmi.



Podľa Ministerstva vnútra SR sa obeťami obchodovania s ľuďmi každý rok stanú desiatky Slovákov. V roku 2022 bolo identifikovaných 58 obetí, časť z nich bola vykorisťovaná priamo na území SR a ďalšie v zahraničí. Najviac to bolo v Nemecku, Spojenom kráľovstve, Írsku či Českej republike.



Odhaduje sa, že obchodovanie s ľuďmi ročne zasiahne takmer 50 miliónov ľudí na svete a že tento obchod generuje viac ako 150 miliárd amerických dolárov ročne. Hneď po obchode s drogami a zbraňami ide o tretí najvýnosnejší nelegálny biznis na svete.