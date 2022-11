IPčko: Agresia a útoky mladých na mladých sú zrkadlom spoločnosti

Bratislava 3. novembra (TASR) - Agresia a násilné útoky mladých na mladých sú zrkadlom našej spoločnosti a nás dospelých. V reakcii na štvrtkový útok študenta v škole v Novákoch to uviedol psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.



"Nikto nemá právo ubližovať iným. Odsudzujeme tento čin, odsudzujeme to, čo sa dnes v Novákoch udialo. Dotkol sa nielen obete, jej rodiny, blízkych, ale aj širokého okruhu známych a napokon aj neznámych," skonštatoval Madro. Odborný prístup však podľa neho potrebujú obe strany. "Obeť tohto agresívneho činu potrebuje okamžitú odbornú pomoc, aby sa eliminovali traumatické dosahy. Útočník potrebuje rovnako odborný prístup z dôvodu ohrozenia jeho budúceho vývinu," vysvetlil odborník.



Skúsenosti z krízových liniek podľa Madra poukazujú na to, že počas posledných dvoch rokov sa vplyvom udalostí výrazne zhoršil stav duševného zdravia najmä mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v citlivom a zraniteľnom veku. Poukazuje pritom na pandémiu ochorenia COVID-19, vojnu na Ukrajine, klimatickú a energetickú krízu, na tragédie, pri ktorých prišli o život nevinní mladí ľudia, či na silnú polarizáciu spoločnosti. "Práve tieto náročné a tragické udalosti sú výsledkom eskalácie dlhodobo neriešených ťažkostí a problémov, ktoré sa počas dvoch rokov nabaľovali a zintenzívnili," ozrejmil Madro.



Poukázal na to, že mladí ľudia sa cítia osamelo aj napriek tomu, že sú obklopení ľuďmi. "Majú pocit, že sú pod obrovským tlakom, pretože je naša spoločnosť výrazne orientovaná na výkon. Výkon sa od nich vyžaduje v škole, doma, v zamestnaní, vo vzťahov a aj medzi rovesníkmi," priblížil psychológ. Dodal, že mladí sa preto boja zlyhať a často sa uzatvárajú do seba. "Majú pocit, že nemajú s kým hovoriť o tom, ako sa naozaj majú a čo ich trápi. Ak s týmito pocitmi ostávajú ľudia dlhodobo osamote a bez pomoci, môže to prerásť do rôznych duševných ťažkostí," skonštatoval.



Ako spoločnosť podľa neho okamžite potrebujeme posilniť prevenciu a podporné a poradenské služby pre mladých ľudí, ktoré im "nezväzujú ruky" v podobe informovaných súhlasov zákonných zástupcov. "Môžu byť prekážkou v ich odhodlaní vyhľadať pomoc. Ak im budeme cestu za pomocou barierizovať, zostanú pod ťarchou ťažkostí osamote, čo môže mať fatálne následky," upozornil Madro.



"Mrzí nás, že aktuálny spoločenský naratív je taký, že násilie je riešenie a jediná cesta. Žiaľ, vidíme ho v rôznych podobách dennodenne aj od ľudí, ktorí svojím vplyvom formujú spoločensky názor. Normou sa stalo urážanie, osočovanie, zastrašovanie, vyhrážanie, agresia aj útoky," doplnil Madro.



Na Strednej odbornej škole v Novákoch útočil vo štvrtok dopoludnia študent sekerou. Zranení boli dvaja tínedžeri, ktorých záchranári previezli do nemocnice. Študenta polícia zadržala. Prípad si prevzala Národná kriminálna agentúra. Z informácií a dôkazov získaných na mieste činu bolo totiž zistené, že v danej veci ide o podozrenie z úkladnej vraždy v štádiu pokusu na viacerých osobách.